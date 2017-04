Na Rússia, Ferrari Imperial. Pole de Vettel.

Jorge Alexandre Lopes 29 Abr, 2017, 16:07 / atualizado em 29 Abr, 2017, 16:24 | Fórmula1





(em atualização)



Foram necessários quase 9 anos, desde o verão de 2008 em França, para que a Ferrari voltasse a colocar dois carros na 1ª fila da grelha de partida. Foi uma longa ausência de 127 GPs numa presença completa na 1ª fila.



Sebastian Vettel conquistou em Sochi a sua 2ª pole pela Ferrari e a primeira dele e da escuderia italiana desde o GP de Singapura de 2015.





YURI KOCHETKOV



O alemão carimbou a pole depois de um duelo pegado com a Mercedes que desde há 4 anos tem pura e simplesmente sido a imperturbável dominadora do campeonato e em particular das qualificações.



Este feito da Scuderia, interrompe uma sequência de 18 pole positions da Mercedes e ainda mais, de 30 presenças consecutivas na 1ª fila da grelha, recordes que ficam como as terceiras mais longas sequências da história da Fórmula 1.



Além de Vettel, que afirmou que o carro esteve absolutamente fantástico no acerto e na resposta que permitiu aos pneus, estará Kimi Raikkonen.



Vettel, líder do campeonato e vencedor de duas das três primeiras rondas, bateu Raikkonen por 59 milésimos de segundo.



Raikkonen esteve quase a obter a sua 1ª pole em 9 anos, mas um erro na derradeira curva deixou-lhe fugir a oportunidade. Ainda assim conseguiu melhor crono que os dois carros da Mercedes. Valtteri Bottas e Lewis Hamilton foram terceiro e quarto respetivamente no final.



Hamilton está a ter um dos mais difíceis fins-de-semana da carreria na Mercedes. Travagens descompensadas, a perder muito a traseira, larga em algumas das curvas, e há muitas a 90º na pista de Sochi. O tempo de qualificação ficou a quase 5 décimas do crono de Bottas.





VALDRIN XHEMAJ



O finlandês obteve há 2 semanas no Barain a sua 1ª pole de carreira e esta é pois a 2ª qualificação seguida em que o novo recruta da Mercedes bate Lewis Hamilton para a grelha de partida.





QUALIFICAÇÃO DO #GPRUSSIA DE FÓRMULA 1