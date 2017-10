Pole de Vettel no México

28 Out, 2017, 20:10 / atualizado em 28 Out, 2017, 20:17 | Fórmula1



Foi a 50ª pole position da carreira de Sebastian Vettel na F1 e a 1ª pole da Ferrari no México desde 1987. No momento exato Vettel apareceu e garantiu com 1.16.488 a largada na frente para Domingo.



O objetivo de quebrar o recorde de Vettel como o piloto mais jovem da história saiu furado. Na 1ª saída para a pista o holandês marcou mesnos 2 décimas que Vettel e menos 3 décimas que Hamilton. Foi acusado depois de bloquear a 1ª volta na Q3 de Bottas.



Os Mercedes na 2ª fila com Hamilton e Bottas, sendo que o México não é a pista mais confortável para as caracteristicas do carro. Para Hamilton, o que vier à rede é peixe. é esperar para perceber o que a corrida dá, não precisa de ir em busca do triunfo.



Atrás ficaram Raikkonen e Ocon. O francês da Force India fez melhor que o seu companheiro e piloto da casa, Sergio Perez, apenas 10º.



Hulkenberg e Sainz nos Renault saem de 8º e 9º na grelha.



Na Q2 Verstappen fez uma afrimação de presença da Red Bull ao marcar logo 1.16.524,

Brandon Hartley com problemas de motor no Toto Rosso a meio da Q2 não foi além do miolo de qualificação. Os McLaren não tinham na cidade do México capacidade para como noutros casos, entrar no Top10 da sessão.

Os Williams também ficaram pelo caminho com Massa e Stroll a ficarem-se por 11º e 12º.



Na Q1 além dos habituais sauber, desta vez ambos os Haas de Grosjean e Magnussen ficaram cedo pelo caminho, confirmando um momento menos favorável para a equipa americana. Pierre Gaslin não realizou a qualificação no Toro Rosso depois de problemas com o motor no último treino livre. Larga do final. Mais pilotos perdem posições em relação ao que obtiveram na qualificação para a grelha de partida. Os McLaren de Fernando Alonso 20 e o de Stoffel Vandoorne 35 posições, por mudança nos elementos do motor Honda.







Na Cidade do México, a Ferrari tem potencial vantagem para vencer. Mas com um 5º lugar, Hamilton sagra-se Tetra Campeão do Mundo de F1. Bastará por isso ao inglês gerir a sua corrida porque só um erro ou um pouco comum problema mecânico podem adiar deste domingo, a conquista do mundial. Hamilton tem 331 pontos mais 66 do que Vettel. No duelo para o vice campeonato, o alemão da Ferrari tem 11 pontos de vantagem para o finlandês Valtteri Bottas da Mercedes. A Mercedes já é campeã do mundo desde o passado fim-de-semana.





A casa está cheia, lotação esgotada para Domingo, 115 mil bilhetes vendidos. Acompanhe a corrida ao minuto a partir das 7 da tarde (hora portuguesa), com informação, fotos, vídeos e análise à corrida, no Twitter @F1RTP