Pole para Hamilton na Malásia, Ásia Mal para Vettel

Jorge Alexandre Lopes 30 Set, 2017, 12:23 / atualizado em 30 Set, 2017, 12:41 | Fórmula1

Lewis Hamilton está na pole do Grande Prémio da Malásia, no domingo. Mas a maior notícia para ele é a de que o seu rival Sebastian Vettel vai largar na ponta oposta da grelha, em último, depois de problemas com o motor do Ferrari.



A pole foi garantida na Q3 quando Hamilton rodou em 1'30.076, a escassos milésimos de romper pela primeira vez a barreira dos 90 segundos na volta mais rápida de sempre à pista de Sepang. O inglês garantiu a 70ª pole de carreira, a 9ª do ano e igualou o registo de 5 poles de Michael Schumacher no circuito próximo de Kuala Lumpur que este ano (até ver) se despede do mundial de F1.





DIEGO AZUBEL



In extremis que Hamilton manteve a pole, pois a resposta de Raikkonen na derradeira saída para pista ficou curta por 45 milésimas de segundo. Chegou a pensar-se que Kimi conseguiria bater Lewis, depois de uma super passagem pelo sector intermédio da pista, mas um pequeno erro na curva final valeu-lhe a perda da pole.



O crono de Raikkonen, deixa no ar a ideia do que Vettel poderia ter feito, já que o finlandês foi por norma mais lento que o alemão da Ferrari. A escuderia italiana conta porém agora e muito com Kimi para liderar a corrida, vencer, atrasar Hamilton o máximo possível, de modo a que Vettel vindo de último lugar mas com novo motor, numa pista onde a Ferrari está bem, possa ganhar lugares e chegar-se aos primeiros lugares.





AHMAD YUSNI



Em condições normais, Vettel regressará até ao Top6 com alguma facilidade. E escreve-se em condições normais, porque a variável da chuva está prevista, quase certa durante a corrida e na Malásia autênticos dilúvios viraram corridas no passado.



O fim-de-semana Ferrari corria bem até aos últimos minutos da 3ª sessão livre de treinos. Aí o motor híbrido do carro de Vettel deu sinais de problemas eléctricos. A equipa decidiu substituir o componente em tempo record, antes da qualificação.



Uma operação que em condições normais é feita em 4 horas, foi realizada em 2 horas. Com o auxílio também de mecânicos que costumam cuidar apenas do carro de Raikkonen.





EDGAR SU



A operação ficou concluída a tempo, mas algo falhou. Assim que a sessão começou para Vettel ele relatou um problema no turbo. Carro na boxe de novo, mas a equipa não conseguiu reparar o problema. Vettel nem voltou à pista.



Max Verstappen no dia do seu 20º aninversário alcançou o 3º lugar em grelha, atrás de Hamilton e Raikkonen. O holandês tal como Daniel Ricciardo atrás mostram que de novo a Red Bull está em condições de lutar pelo menos pelo pódio, aconteça algum problema com os homens da Mercedes ou Ferrari. Daniel Ricciardo foi o mais rápido dos Red Bulls na primeira saída para a pista, mas Verstappen superou-o na derradeira, por 5 centésimos de segundo. Verstappen com muitos abandonos e em particular na 1ª volta esta época, quer acima de tudo ganhar tempo em pista, para provar como Ricciardo, o sabor de chegar a um pódio.





AHMAD YUSNI



Só atrás dos Red Bull surgiu o outro Mercedes, o de Valtteri Bottas, a mais de 6 décimas do colega de equipa



Ambos os McLaren de Vandoorne e Alonso chegaram ao Q3 e largam por isso do tTop10, a exemplo dos Force India que mantém a esperança viva de dar continuação à sua impressionante sequência de resultados nos pontos esta temporada. Quer num caso quer no outro, os mais jovens ficaram na frente dos mais veteranos das equipa McLaren e Force India. Ocon bateu Perez, Vandoorne bateu Alonso. No Top 10 de novo também, Nico Hulkenberg, no Renault







Em estreia na F1, destaque para o jovem francês Pierre Gasly, que substitui Daniil Kvyat na ToroRosso na Malásia e Japão. Na Q1 de qualificação ele foi 8º, fazendo mesmo melhor que o colega de equipa Carlos Sainz e na Q2 onde ambos ficaram eliminados, a diferença de Sainz foi apenas de 0.12s na primeira experiência, sendo que em média Kvyat ficou por norma a mais de 0.5s do espanhol e já há 2 anos que se enfrentam.



O revés de Vettel e da Ferrari surge após o GP de Singapura quando na largada, Vettel se viu envolvido num acidente com o colega Kimi Raikkonen e o jovem Max Verstappen. O mundial que até agora foi renhido, ficou mais folgado para Hamilton agora com 28 pontos de vantagem. E as contas podem melhorar agora olhando para a grelha de partida em Sepang.



QUALIFICAÇÃO GP DA MALÁSIA





Até onde recuperará Vettel? A Chuva trará surpresas consigo? Raikkonen ajudará o colega de equipa? A Mercedes voltará a vencer?



FAZRY ISMAIL