Raikkonen Pole no Mónaco

27 Mai, 2017, 15:26 | Fórmula1



Não experimentava a posição de não ver na largada, ninguém há frente, desde o GP de França de 2008. O mesmo ano em que no Mónaco com Massa, a Ferrari partiu pela última vez da pole. Desta vez Raikkonen foi perfeito ao longo da sessão e conquistou uma merecida pole position. A Ferrari marca a primeira fila completa da grelha, com uma superioridade que quer agora confirmar para a corrida. No principado a última vitória da Scuderia aconteceu em 2001 com Michael Schumacher.







Max Rossi



Kimi Raikkonen começou por marcar 1'12.296 e mais tarde a melhorar para 1'12.178. O suficiente para a pole. A diferença entre os dois Ferrari foi de escassos 43 milésimas de segundo. Na derradeira volta, Sebastian Vettel fez um excelente primeiro e segundo setores. Pensou-se mesmo que ia bater o tempo de Kimi, mas no derradeiro setor junto à Marina perdeu a chance.





Max Rossi



Valtteri Bottas conseguiu o que Lewis Hamilton não teve chance. Um acerto e equilibrio que desse para discutir as primeiras filas. E foram apenas duas milésimas de segundo a separá-lo de Vettel.





Max Rossi



Os Red Bull de Max Verstappen e Daniel Ricciardo não estiveram tão perto do Top 3 mas respeitaram o que se deve esperar dos seus carros nesta fase da época. Na falta de Hamilton desta feita na frente, o quarto e quinto lugares, respectivamente, são o óbvio.





Max Rossi



E Lewis Hamilton então? Uma sessão onde tudo correu mal. E podia até ter sido pior. Os acertos levados para a qualificação e que resultaram no carro de Bottas, tiveram o efeito oposto no carro de Hamilton. Sempre em dificuldades para colocar no chão a tração necessária e numa luta constante para segurar o carro. Por pouco não perdeu o carro em Massenet contra o rail. Na derradeira tentativa para alcançar um tempo de passagem à Q3 de qualificação, Lewis voltou a falhar um tempo na primeira passagem.





Max Rossi



E quando por fim evinha numa volta que deveria dar para chegar ao Top 10, viu-se obrigado a abortar a mesma quando na zona da piscina da marina, o McLaren de Stofffel Vandoorne se despistou e bateu contra os rails.



Lewis vai arrancar de 12º na corrida, subindo 2 posições a partir do 14º lugar da sessão pois Vandoorne e Button estão sujeitos a penalizações de grelha.



Curioso o facto de ambos os McLaren terem passado à Q3. Stoffel não a cumpriu pois tinha partido a direção e suspensão no incidente final da Q2. E Jenson Button divertiu-se no seu regresso à F1 em substituição de Fernando Alonso (em Indianapolis este fim-de-semana para as 500 Milhas). O inglês sentiu-se bem mas será penalizado em 15 posições devido à mudança por parte da equipa, de vários elementos do motor. Domingo tentará tirar partido da experiência para se aproximar o mais possível dos lugares pontuáveis.



Na Q1 da sessão ficaram eliminados o Force India de Esteban Ocon que no último treino livre tinha sofrido um despiste que partiu a suspensão do carro. Ocon ainda fez a primeira fase de sessão mas não conseguiu o equilíbrio, rapidez e eficáacia necessários a chegar mais longe, o que tem sido normal nesta temporada.



Jolyon Palmer, Nico Hulkenberg, Lance Stroll também ficaram logo pelo caminho, acompanhando ambos os Sauber, um deles, o de Marcus Ericsson, a cortar o rail na chicane à saída do túnel e a partir a jante.





Max Rossi



CRONOS DE QUALIFICAÇÃO DO GP DO MÓNACO.

* Vandoorne perde 2 posições na grelha e Button perde 15 lugares na grelha