Ricciardo vence caótico GP do Azerbeijão

Um GP absolutamente frenético com uma montanha russa de incidentes, levaram a que os principais favoritos ficassem arredados do triunfo e permitir que Daniel Ricciardo, largando de 10º na grelha, acabasse por triunfar.







Uma vitória para Ricciardo (a 5ª de carreira) e a Red Bull (43ª da história), que não acontecia desde o GP do Canadá do ano passado.



Se a vitória de Ricciardo é atípica e inesperada, a corrida do Azerbeijão garantiu também a Lance Stroll, o rookie da Williams, o seu 1º pódio de carreira. É o 1º canadiano no pódio desde Jacques Villeneuve na Alemanha em 2001.









Lance Stroll fez uma corrida sem erros e foi beneficiando apenas dos problemas à sua volta. Por uma nesga, não conseguia o 2º lugar, sendo batido sobre a meta por Valtteri Bottas, que beneficiou da potência do motor Mercedes para sobre a linha de meta roubar a 2ª posição a Stroll.



Stroll tornou-se entretanto no 2º mais jovem piloto de sempre a fazer o pódio (o 2º da história com 18 anos, após Max Verstappen).



Por falar em Max Verstappen, ele ficou cedo pelo caminho. Um problema de pressão de óleo no motor Renault acabou por levar o holandês ao 4º abandono em 6 GPs, numa fase terrível da sua ainda curta carreira.





O que aconteceu então aos principais pilotos ? Hamilton e Vettel?









Ambos se envolveram num incidente no momento em que o Safety Car estava em pista.

Lewis por diversas vezes tinha alertado para a velocidade baixa demais do SafetyCar.

Talvez numa tentativa de ganhar mais espaço para o carro de segurança ou (na versão Ferrari) fazendo um ilegal "breaking test"), o certo é que o Ferrari de Vettrel bateu com a asa dianteira do seu carro na traseira do Mercedes.







Numa reação inesperada, polémica e indesculpável, Vettel reclamou, encostou o seu carro ao de Hamilton e empurrou-o.



Veja todo o momento aqui





No rádio, Vettel que perdeu parte da asa dianteira gritou:

- “Ele travou deliberadamente!”



Depois da reacção de Vettel, Hamilton referiu:

- "Ele literalmente veio ao meu lado e me atingiu".







No ar ficou claro que o alemão teria de receber uma punição pelo incidente. A questão era saber se também Lewis iria ser penalizado por travar abruptamente atrás do SafetyCar.



Lewis não foi penalizado, Vettel foi. Com um Stop and Go de 10s na boxe.



Mas se a história podia deixar entender que Lewis tinha a corrida sob domínio, a história não estava acabada.



A proteção de cabeça do Mercedes, soltou-se (talvez fruto de um erro de colocação por parte da equipa ou um raro azar e coincidência). Hamilton acrescentou este incidente a um GP já de si caótico até então. Foi obrigado a ir à boxe, para substituir o elemento à volta do seu cockpit.







O certo é que com estes dois precalços, se antes Hamilton era 1º e Vettel 2º, após saídas da boxe, Vettel era 7º e Hamilton 8º na corrida.



A corrida teve três entradas de SafetyCar e uma interrupção nas boxes para que detritos perigosos fossem retirados da pista.









O primeiro incidente de prova aconteceu logo na 1ª volta quando Bottas encostou em Raikkonen na 2ª curva da pista. Danificou a asa frontal e provocou que o piloto da Ferrari visse o carro muito instável a partir daí.



O primeiro período de Safety Car ocorreu devido à quebra do Toro Rosso de Daniil Kvyat parado no meio da pista.



No recomeço da corrida, toque de Raikkonen sobre o muro, mais atrás os Força India de Esteban Ocon e Sergio Perez a baterem. Vários outros carros perderam pedaços de carroçaria.



E depois do incidente entre Vettel e Hamilton atrás do Safety (descrito acima), a paragem da corrida para arrefecer cabeças e igualmente limpar de vez a pista de detritos imensos espalhados.



No recomeço da corrida Hulkenberg ficou com o Renault pelo caminho, Massa no Williams na altura bem classificado viu um amortecedor ceder e as chances de lutar pela liderança de corrida então possível, esfumou-se.



Raikkonen e Perez que tinham abandonado os carros, conseguiram com a interrupção de corrida ver os seus chassis recuperados e voltaram à pista. Mas estava escrito que não iam terminar. No caso de Perez é o fim de uma sequência incrível de 19 GPs consecutivos a cortar a linha de meta.



O resultado é amargo para Hamilton, que acabou em 5º, atrás de Vettel e perdeu 2 pontos para o campeonato. A diferença é agora de 14 pontos.









CLASSIFICAÇÃO FINAL GP AZERBEIJÃO







No mundial de F1 Vettel lidera agora com 153 pontos. Atrás Hamilton 139 Bottas 111 Ricciardo 92 Raikkonen 73 Verstappen 45 Perez 44 Ocon 35 Sainz 29. Nos construtores a Mercedes lidera com 250 pontos. Atrás Ferrari 226 Red Bull 137 Force India 79 Williams 37 Toro Rosso 33 Haas 21 Renault 18 , com a novidade da McLaren ter marcado pela primeira vez pontos este ano (2).



O próximo GP é na Austria, em Spielberg.



ESTATÍSTICAS GP DO AZERBEIJÃO DE FÓRMULA 1



VITÓRIA







* Daniel Ricciardo - 5ª vitória de carreira ( iguala as vitórias de Giuseppe Farina, Clay Regazzoni, John Watson, Michelle Alboretto e Keke Rosberg). É a 1ª vitória em Baku.

* Red Bull - 53ª vitória na F1, 1ª no Azerbeijão.



* Motores Tag Heuer - 3ª vitória na F1 (outras Canada e Espanha 2016). Mas se contarmos que a TAG Heuer é um motor Renault, tratar-se-ia da 171ª vitória Renault



* Austrália - 40ª vitória na F1



* Carro #3 - 60ª vitória na F1 (5ª por Ricciardo).



VITORIAS 2017

Vettel 3, Hamilton 3, Bottas 1. Ricciardo 1;

Mercedes 4, Ferrari 3, Red Bull 1





POLES







* Lewis Hamilton - 66ª pole, está agora a 2 poles do máximo de poles na história, pertença de Michael Schumacher.



* Mercedes: 79ª pole da história.



* Motores Mercedes: 162ª pole da história. Mais na frente só Ferrari 211 e Renault 213.



* Grã-Bertanha - 252ª pole na F1.



* Hamilton marca poles há 11 anos consecutivos (desde 2007). Passa os 10 anos consecutivos em que Ayrton Senna marcou poles. Agora na frente só Michael Schumacher que marcou poles em 13 anos consecutivos. De 1994 a 2006.



* Lewis tem 111 1ª filas (6 em 2017, 15 em 2016, 17 em 2015). É a 2ª maior marca de sempre. Mais, só Schumacher 116.



POLES DE 2017

Hamilton 5 Bottas 1 Vettel 1 Raikkonen 1 ;

Mercedes 6 Ferrari 2



1ªFILAS DE 2017

Vettel 6 Hamilton 6, Bottas 2 Raikkonen 1 ;

Ferrari 8, Mercedes 8





VOLTAS MAIS RÁPIDAS







* Sebastian Vettel - 29ª Volta Mais Rápida, a 1 de Nigel Mansell. A 1ª em Baku.



* Ferrari - 240ª volta mais rápida de corrida da história.



* Motores Ferrari - 244ª Volta rápida de Corrida.



VOLTAS MAIS RÁPIDAS 2017

Hamilton 4 Raikkonen 2, Vettel 1, Perez 1;

Mercedes 4, Ferrari 3, Force India 1



Voltas Mais Rápidas no Azerbeijão

Sebastian VETTEL Ferrari 1'43''441

Lewis HAMILTON Mercedes 1'43''469

Valtteri BOTTAS Mercedes 1'43''925

Daniel RICCIARDO Red Bull 1'44''882

Lance STROLL Williams 1'45''108

Fernando ALONSO McLaren 1'45''168

Kimi RAIKKONEN Ferrari 1'45''542

Sergio PEREZ Force India 1'45''588

Esteban OCON Force India 1'45''634

Carlos SAINZ Toro Rosso 1'45''866





PÓDIOS







* Daniel Ricciardo – 22º Pódio de carreira (igual a Rene Arnoux). Pela 5ª vez no lugar mais alto do pódio. Está agora com 4 pódios consecutivos



* Valtteri Bottas - 14º pódio de carreira (igual a Richie Ginther). É o 2º pódio consecutivo que faz. Iguala a 4ª vez no 2º lugar que têm Max Verstappen, Stefan Johansson, Luigi Fagioli, Alberto Ascari, Patrick Tambay e Jarno Trulli.



* Lance Stroll – 1º pódio de carreira. 208º piloto a fazer pódio na F1. É o 3º canadiano a fazer pódio na F1. Os outros? 13 de Gilles Villeneuve e 23 de Jacques Villeneuve. É o 1º pódio canadiano desde GP da Alemanha de 2001 com Jacques. É o 37º pódio canadiano, o 1º fora do clã Villneuve.



* Red Bull – 140º pódio da história.



* Mercedes - 138º pódio da história.



* Williams – 312º pódio da história



* Motores Mercedes – 404º e 405º pódios da história



* Motores Tag Heuer - 21º Pódio da história



* Austrália - 120º Pódio.



* Finlândia - 175º pódio



* Canadá - 37º pódio



PÓDIOS DE 2017:

Vettel 6, Hamilton 5, Bottas 5, Ricciardo 4, Raikkonen 2, Verstappen 1, Stroll 1;

Mercedes 10, Ferrari 8, Red Bull 5, Williams 1





PIT STOPS



* GP do Azerbejão - 29 PitStops



* MELHORES PIT STOPS em Baku







* Vitórias em PIT STOPS 2017:

Massa (Williams) 3 ;

Stroll (Williams) 1;

Verstappen (Red Bull) 1;

Ricciardo (Red Bull) 1.

Hamilton (Mercedes) 1 ;

Vettel (Ferrari) 1;



* TOTAL DE PITSTOPS DE 2017 = 266



Pit Stops -> AUS 20 CHI 80 BAR 31 RUS 20 ESP 37 MON 28 CAN 21 AZE 29





VOLTAS NO COMANDO







* 3 Comandantes do GP do Azerbeijão. Hamilton 30 voltas, Ricciardo 18 voltas, Vettel 3 Voltas.



* Lewis Hamilton comandou GPs por 105 vezes. Ele e Schumacher são os únicos pilotos da história a suplantar a marca dos 100 GPs liderados. Lewis 105 em 196 GPs e Schumacher 142 em 306.



* Lewis Hamilton, a par de Schumacher, são os únicos pilotos a liderar mais de 3000 voltas na história.



VOLTAS LIDERADAS EM 2017:

Hamilton 211, Vettel 162, Bottas 62, Raikkonen 34 ; Ricciardo 18

Mercedes 273, Ferrari 196, Red Bull 18



ABANDONOS



* Tivemos 7 abandonos no GP, 1 por acidente/despiste (Hulkenberg), as outras por motivo mecânico (Palmer, Kvyat, Verstappen, Massa, Perez, Raokkonen)



* ABANDONOS TOTAL 2017: 45 abandonos (18 por acidente/despiste; 27 por motivos mecânicos).



Em 2016 tinham existido 85 abandonos, 30 por acidente/despiste; 55 por motivos mecânicos)





FACTOS ESTATÍSTICOS







* 8 GPs onde o vencedor de um GP não repete vitória no GP seguinte, é a 1ª vez que acontece desde 2013 quando Mercedes e Red Bull alternaram triunfos entre o GP do Mónaco e o GP da Bélgica.



* 1ª vitória que não Mercedes ou Ferrari em 2017.



* 1ª vez que um carro que não Mercedes ou Ferrari liderou voltas na temporada.



* Sergio Perez interrompeu série de 19 GPs consecutivos classificado. Era a maior série ativa na actualidade.



* Esteban Ocon completou o seu 17º GP consecutivo classificado. Vettel e Hamilton fazem o seu 13º consecutivo.



* Hamilton e Vettel vêm agora com 13 GPs consecutivos a pontuar.



* Ferrari interrompeu presença na 1ª fila da grelha nas anteriores 4 corridas. Desde 2008 que tal não acontecia nesta sequência.



* A McLaren pontuou por fim, 2 pontos, na 8ª corrida da época. Um jehum tão grande não acontecia desde 1966.



* Depois de 7 pódios consecutivos, com Vettel, é a 2ª corrida consecutiva sem Vettel e Ferrari no pódio.



* Hamilton tem pelo menos uma vitória em cada uma das 11 épocas de F1



* Lance Stroll bateu Felipe Massa pela 1ª vez na qualificação. Os únicos pilotos que em qualificação ainda não bateram o seu colega de escuderia em Qualificação 2017? Jolyon Palmer, Stoffel Vandoorne.



* McLaren está sem vencer há 86 GPs (desde GP da Brasil de 2012 com Button). É o seu maior registo sem vitórias. O anterior datava das temporadas de 1993 a 1997.

* 65 GPs consecutivos sem a McLaren no pódio



* 86º GP sem a McLaren na pole position, a maior ausência desde 1994-1997



* A Williams não vence desde o GP de Espanha de 2012 (Maldonado), há 102 GPs.



