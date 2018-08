Sebastian Vettel vence Grande Prémio da Bélgica de Fórmula 1

Lusa Comentários 26 Ago, 2018, 16:23 / atualizado em 26 Ago, 2018, 16:23 | Fórmula1

No circuito de Spa-Francorchamps, Vettel largou do segundo lugar da `grelha` e ultrapassou o campeão do mundo ainda na primeira volta, para liderar a corrida até final e alcançar a 52.ª vitória da sua carreira, a quinta da presente temporada.

O germânico, quatro vezes campeão do mundo, completou as 44 voltas (308,052 km) em 1:23.34,476 horas, terminando com 11,061 segundos de avanço sobre Hamilton e 31,372 em relação ao holandês Max Verstappen (Red Bull), terceiro classificado.

Após 13 das 21 provas do calendário, Hamilton lidera o campeonato do mundo, com 231 pontos, enquanto Vettel é o segundo, com 214. O finlandês Kimi Raikkonen (Ferrari), que abandonou na nona volta, segue em terceiro, com 146.