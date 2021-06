Sérgio Pérez vence GP do Azerbaijão

Pérez, que conquistou a segunda vitória da carreira depois de vencer em Sakhir em 2020, terminou com 1,385 segundos de vantagem sobre o alemão Sebastian Vettell (Aston Martin) e 2,762s sobre o francês Pierre Gasly (Alfa Tauri), numa prova em que Lewis Hamilton (Mercedes) perdeu a segunda posição e a liderança do Mundial na última volta ao falhar uma travagem quando tentava ultrapassar o mexicano no reatar da prova, a uma volta do final.



Os pneus foram mesmo o ponto central da sexta corrida do Campeonato do Mundo, pois foram os responsáveis pelas principais mexidas que aconteceram ao longo da prova.



Hamilton chegou à liderança logo na terceira volta, com uma ultrapassagem ao monegasco Charles Leclerc (Ferrari), o ‘dono’ da ‘pole position’.



Mas, na paragem para troca de pneus, o britânico perdeu mais tempo do que os adversários, pois Gasly entrou nas boxes quando Hamilton estava para sair, o que o atrasou.



O canadiano Lance Stroll (Aston Martin) foi o primeiro a embater no muro depois de ter sofrido um furo no pneu traseiro esquerdo, e o mesmo aconteceu a Max Verstappen, comandante desde a paragem nas boxes de Hamilton, quando faltavam cinco voltas para o final da corrida.



A direção de prova hesitou em mostrar a bandeira vermelha, pois isso faria com que o piloto que provocou a interrupção da prova, ainda que involuntariamente, fosse declarado o vencedor, uma vez que vigorava a classificação da volta anterior.



Assim, após longos minutos de paragem, a corrida foi retomada com duas voltas por cumprir com nova largada desde a grelha de partida.



Os travões do Mercedes do britânico fumegavam antes de os carros largarem e a verdade é que Hamilton falhou mesmo a travagem, saindo a direito na primeira curva quando procurava ultrapassar Pérez, que fez um mau segundo arranque.



Hamilton caiu para 15.º, fora dos lugares pontuáveis, e perdeu a oportunidade de recuperar o comando do Mundial de pilotos.



Com estes resultados, Max Vertappen mantém o comando do campeonato com 105 pontos, contra os 101 de Hamilton.



Pérez conquistou a segunda vitória da sua carreira, primeira pela Red Bull, enquanto Vettel regressou ao pódio, aonde já não ia desde o GP do México de 2019.



A próxima ronda será o GP de França, em 20 de junho.