Verstappen vence no México, Hamilton Penta Campeão

Lewis Hamilton tornou-se penta campeão do mundo, igualando a marca de Juan Manuel Fangio, que também obteve o feito com a Mercedes.



Ele é o terceiro piloto a chegar ao penta, depois de Fangio e Michael Schumacher, este último chegou aos sete títulos. Veja o momento final da corrida de Hamilton e a garantia do título.





A corrida não foi fácil para Hamilton, apesar de lhe bastar ser sétimo no final.



Lewis nunca se sentiu confortável com o comportamento dos pneus, teve mesmo um deslize ao discutir posição com Ricciardo, numa fase do Grande Prémio.







Foi uma corrida que só pode ser recordada pela festa final, porque na pista esteve longe de ser ideal.O que fez foi levar o carro até final. Uma repetição do que aconteceu o ano passado, já que Max Verstappen voltou a vencer e Hamilton (no GP de 2017 foi 9º apenas) voltou a ser campeão na Cidade do México.







Foi uma vitória justíssima de Verstappen. O jovem holandês ganhou a frente de corrida logo na primeira curva, ao surpreender o seu colega de equipa na pole, Daniel Ricciardo.







Vettel fez corrida de novo difícil. Não conseguindo passar ninguém que largou na sua frente assim que a corrida começou, viu-se no decorrer consistente da corrida que hoje fez, a construir palmo a palmo a subida ao segundo lugar final.









Henry Romero/Reuters Primeiro deixando para trás Hamilton que como se escreveu teve de fazer uma gestão difícil dos pneus que foram uma dor de cabeça para o campeão. Os Ferrari foram mais eficazes hoje. Veja aqui a passagem de Vettel a Hamilton (click na foto abaixo)







Depois no duelo final com o Red Bull de Daniel Ricciardo, acabou por ver a porta aberta, com o problema (que se julga ter sido hidráulico) que voltou a provocar um abandono para o piloto australiano. Riccirado acumula agora oito abandonos na temporada, um número assustador de desistências com responsabilidade enorme para a falta de fiabilidade que o motor Renault demonstrou na época a terminar.











Verstappen controlou e já não se deixou apanhar, apesar da equipa lhe ter reduzido a potência de motor no carro nas últimas voltas para evitar o mesmo problema. No final conquistou a sua segunda vitória consecutiva no México, com total merecimento.







No pódio, com uma corrida sem erros e execução óptima, Kimi Raikkonen que está a aproveitar brilhantemente os últimos GPs com a Ferrari. A vitória nos EUA há uma semana e o terceiro lugar no México são exemplos extraordinários.











CLASSIFICAÇÃO FINAL GP MÉXICO











Ainda temos 2 Grandes Prémios para o final da temporada. Mas Hamilton já fechou o título. Tem agora 358 pontos. Atrás Vettel 294, Raikkonen 236, Bottas 227, Verstappen 216, Ricciardo 146. Nos construtores a Mercedes tem 585 pontos. A Ferrari 530, Red Bull 362 e Renault 114.







A HISTÓRIA DO TÍTULO



Pelo segundo ano consecutivo a Mercedes e Hamilton levam a melhor sobre a Ferrari.

E quase a papel químico o processo de construção da vitória no mundial.







A Ferrari a começar melhor, a garantir vantagem curta mas a mostrar maior competitividade mas após o verão, o desastre absoluto com a Scuderia.







Tudo numa série de erros e perda de competitividade que aconteceu após o GP da Bélgica, o último "canto" da Scuderia. Hamilton e a Mercedes foram mais consistentes. E eficazes.





E foi o suficiente para selar o campeonato apesar de uma corrida relativamente sem brilho, talvez a mais pobre em termos de desempenho absoluto de toda a temporada.









Para a história anterior fica o erro de Vettel em Baku que o fez perder pelo menos meia dúzia de pontos. E fica o erro com o acidente em casa, em Hockenheim.



E antes a batida e pião com Bottas em Paul Ricard, França. Mas o facto é que, até ao GP da Bélgica, Hamilton e Vettel tinham 5 vitórias cada um. Foi aí que tudo virou.







Há a especulação que a Ferrari ficou sem a vantagem técnica que teve até ao verão, com o sistema eléctrico de gestão do motor. A FIA terá investigado e colocado um sensor no carro para averiguar o que se passava. Tendo sido negado que a vantagem Ferrarista vinha desse mecanismo no limite da legalidade, o certo é que essa a quebra de rendimento da Ferrari acentuou-se a partir do GP de Itália. E seguiu-se em Singapura, Rússia e Japão.







A Mercedes ganhou cerca de 1.5s em relação à Ferrari após a derrota que teve no GP Bélgica. Depois 4 vitórias consecutivas (Itália, Singapura, Rússia e Japão), Hamilton marcou 100 pontos enquanto Vettel só marcou metade, 50.







Em desespero Vettel tentava tudo e acabava sempre virado ao contrário virado em pista. Só piões. Em Itália com Hamilton, no Japão com Verstappen, nos EUA com Ricciardo. Correu sempre mal. O campeonato terminou.











HAMILTON E FANGIO, PENTA CAMPEÕES







Lewis Hamilton - 5 tíitulos (2008, 2014, 2015, 2017, 2018); 226 GPs; 81 Poles



71 vitórias (31% das corridas), em 11 temporadas (2007 a 2018).







Juan Manuel Fangio - 5 títulos (1951, 1954, 1955, 1956, 1957); 51 GPs; 29 Poles;



24 Vitórias (46% das corridas) em 8 temporadas. (1950 a 1958).













FACTOS E ESTATÍSTICAS GP DO MÉXICO



VITÓRIA



* Max Verstappen - 5ª vitória de carreira (2ª da temporada 2018, venceu também na Áustria). Iguala o número de vitórias de Keke Rosberg, Michele Alboretto, John Watson, Giuseppe Farina e Clay Regazzoni.



* 2ª Vitória de Verstappen na Cidade do México.



* Red Bull - 59ª vitória na F1 (2ª no México).



* Motores Tag Heuer - 9ª vitória na F1. Iguala o número de vitórias dos motores Vanwall .



* Holanda - 5ª vitória na F1



* Carro #33 - 5ª vitória na F1 (iguala o número de vitórias dos #s 17 (J.Herbert, A.Jones, JP.Beltoise, J.Clark e G.Hill) e 24 (J.Hunt, E.Fittipaldi, T.Brooks, J.Brabham, JMFangio)



VITORIAS 2018

Hamilton 9, Vettel 5, Ricciardo 2, Verstappen 2, Raikkonen 1

Mercedes 9, Ferrari 6, Red Bull 4









POLES



* Daniel Ricciardo - 3ª pole position de carreira (1ª de 2018). Foi a 1ª pole de Ricciardo que não aconteceu no Mónaco.



* Red Bull - 60ª pole da história



* Red Bull - 24ª dobradinha de grelha na história. A 1ª vez que a Red Bull ocupou por completo a 1ª fila de grelha desde o GP dos EUA em Novembro de 2013 (com Vettel e Webber).



* Motores Tag Heuer - 3ª pole da história.



* Austrália - 35ª pole na F1.



* Hamilton marca poles há 12 anos consecutivos (desde 2007). Melhor só Michael Schumacher que marcou poles em 13 anos consecutivos. De 1994 a 2006.



* Hamilton leva 9 poles em 2018. Hamilton, a par de Senna, é o único piloto que marcou pelo menos dez poles em 3 épocas de F1. Lewis marcou 11 poles em 2015, 12 em 2016 e 11 poles em 2017. Senna marcou 13 poles em 1988, 13 em 1989 e 16 em 1990



* Hamilton é o único piloto a par de Senna que marcou 6 poles no circuito de casa. Lewis em Silverstone e Senna em São Paulo.



* Lewis tem 130 1ª filas em 227 GPs na F1 (12 em 2018, 13 em 2017, 15 em 2016, 17 em 2015). É um record absoluto na F1, tendo passado a marca de 116 1ª filas de Michael Schumacher (obtidos em 308 GPs).



POLES DE 2018

Hamilton 9, Vettel 5, Bottas 2, Ricciardo 2, Raikkonen 1

Mercedes 9, Ferrari 6, Red Bull 2



1ªFILAS DE 2018

Hamilton 12, Vettel 10, Bottas 8, Raikkonen 4, Ricciardo 2, Verstappen 2

Mercedes 20, Ferrari 14, Red Bull 4





VOLTAS MAIS RÁPIDAS



* Valtteri Bottas - 9ª Volta Mais Rápida de Corrida (a sua 6ª de 2018). Iguala o número de voltas rápidas de Jaqcues Villeneuve, Ronnie Peterson e Denny Hulme



* Mercedes - 65ªVolta Mais Rápida de Corrida



* Motores Mercedes - 160ª Volta rápida de corrida. Igual o número de Voltas Rápidas da Ford Cosworth. Na frente só Renault e Ferrari.



* Finlândia - 85ª Volta Mais Rápida de Corrida (a 3 do Brasil)



VOLTAS MAIS RAPIDAS no GP DO MÉXICO



Valtteri BOTTAS Mercedes 1'18''741

Max VERSTAPPEN Red Bull 1'19''186

Daniel RICCIARDO Red Bull 1'19''462

Sebastian VETTEL Ferrari 1'19''522

Kimi RAIKKONEN Ferrari 1'20''334

Charles LECLERC Sauber 1'20''537

Nico HULKENBERG Renault 1'20''637

Lewis HAMILTON Mercedes 1'20''728

Romain GROSJEAN Haas 1'21''370

Kevin MAGNUSSEN Haas 1'21''874



VOLTAS MAIS RÁPIDAS 2018

Bottas 6, Ricciardo 4, Hamilton 3, Vettel 2, Verstappen 2, Raikkonen 1, Magnussen 1

Mercedes 9, Red Bull 6, Ferrari 3, Haas 1





PÓDIOS



* Max Verstappen -20º pódio de Carreira. Iguala os pódios de Giuseppe Farina e John Watson. Pela 5ª vez no 1º lugar.



* Sebastian Vettel – 110º pódio de Carreira, pela 29ª vez no 2º lugar (iguala os 2ºs lugares de Rubens Barrichello).



* Kimi Raikkonen – 102º pódio de Carreira, pela 44ª vez no 3º lugar (record absoluto).



* Red Bull - 159º pódio da história



* Ferrari - 749º pódio da história



* Motores Tag Heuer - 40º pódio da história, igualando a marca dos motores Alfa Romeo.



* Motores Ferrari - 755º pódio da história



* Holanda - 22º pódio da história



* Alemanha: 403º pódio da história



* Finlândia: 207º pódio da história, igualando o número de pódios da Itália.



PÓDIOS DE 2018:

Hamilton 15, Vettel 11, Raikkonen 11, Bottas 9, Verstappen 8, Ricciardo 2, Perez 1

Mercedes 23, Ferrari 22, Red Bull 11, Force India 1





PIT STOPS



* GP do México - 29 Pitstops



MELHORES PIT STOPS do GP



* Vitórias em PIT STOPS 2018:

Stroll (Williams), Ricciardo (Red Bull) e Vettel (Ferrari) com 3, Ericsson (Sauber) e Raikkonen (Ferrari), Bottas (Mercedes) todos com 2, Verstappen (Red Bull), Leclerc (Sauber), Sirotkin (Williams) todos com 1.

Por escuderias: Ferrari 5, Red Bull e Williams 4, Sauber 3, Mercedes 2



* TOTAL DE PITSTOPS DE 2018 = 478



Pit Stops -> AUS 20 BAH 33 CHI 30 AZE 35 ESP 21 MON 26 CAN 20 FRA 20 AUS 23 ING 28 ALE 40 HUN 20 BEL 20 ITA 21 SIN 25 RUS 20 JAP 23 EUA 24 MEX 29









ULTRAPASSAGENS



* GP do México - 54 ultrapassagens, 26 com recurso a DRS e nenhuma para o comando de GP.



* Ultrapassamos as 1000 ultrapassagens na época.





Totais da Época:





ULTRAPASSAGENS



TOT DRS PARA P1

GP Austrália 15 3 1 GP Bahrain 86 31 1 GP China 79 23 2 GP Azerbaijão 70 22 0 GP Espanha 18 10 0 GP Mónaco 18 2 0 GP Canada 30 4 0 GP França 81 39 0 GP Áustria 71 23 0 GP Inglaterra 63 22 1 GP Alemanha 78 42 1 GP Hungria 26 18 0 GP Bélgica 36 16 1 GP Itália 68 23 3 GP Singapura 19 5 0 GP Rússia 42 19 0 GP Japão 87 22 0 GP EUA 67 22 0 GP México 54 26 0 GP Brasil GP Abu Dhabi TOTAIS 1008 283 10



ABANDONOS



* Tivemos quatro abandonos no GP, a resultar de questões mecânicas.

* Tivemos quatro abandonos no GP, a resultar de questões mecânicas.





ABANDONOS 2018



TOTAL ACI/DES MECAN. GP Austrália 5 0 5 GP Bahrain 3 0 3 GP China 1 0 1 GP Azerbaijão 7 6 1 GP Espanha 6 3 3 GP Mónaco 3 2 1 GP Canada 3 2 1 GP França 5 2 3 GP Áustria 6 0 6 GP Inglaterra 6 3 3 GP Alemanha 4 1 3 GP Hungria 3 1 2 GP Bélgica 5 3 2 GP Itália 3 1 2 GP Singapura 1 1 0 GP Rússia 2 0 2 GP Japão 3 1 2 GP EUA 4 0 4 GP México 4 0 4 GP Brasil GP Abu Dhabi TOTAIS 74 26 48



* Em 2017 tivemos 94 abandonos (34 por acidente/despiste; 60 por motivos mecânicos). Em 2016 tinham existido 85 abandonos (30 por acidente/despiste; 55 por motivos mecânicos).





VOLTAS NO COMANDO



* 2 Comandantes do GP do Mexico, Verstappen 67 voltas, Vettel 4 voltas.



* Hamilton e Vettel comandam Voltas há 12 anos consecutivos. Igualam agora o feito de Alonso entre 2003 e 2014. Melhor que todos estes, só Michael Schumacher com 15 anos consecutivos, de 1992 a 2006.



* Lewis Hamilton comandou GPs por 128 vezes em 227 GPs. Ele e Schumacher são os únicos pilotos da história a suplantar a marca dos 100 GPs liderados. Schumacher comandou 142 em 306 GPs.



* Sebastian Vettel, Lewis Hamilton e Michael Schumacher, são os únicos que lideraram mais de 3000 voltas na história.



VOLTAS LIDERADAS EM 2018:

Hamilton 383, Vettel 345, Verstappen 148, Ricciardo 95, Raikkonen 92, Bottas 75, Mercedes 458, Ferrari 437, Red Bull 243









OUTROS FACTOS E NÚMEROS:



* Desde 2007, Lewis Hamilton e Sebastian Vettel venceram 123 de 227 GPs.



* Os pilotos na grelha com mais GPs feitos e sem vitória são Nico Hulkenberg com 154 GPs, Romain Grosjean 141 e Marcus Ericsson 95. Mark Webber precisou de 130 GPs para vencer a 1ª corrida., Barrichello 124, Jarno Trulli 117, Jenson Button 113, Nico Rosberg 111, Giancarlo Fisichella 110, Mika Hakkinen 96, Thierry Boutsen 95, Jean Alesi 91, Eddie Irvine 81.



* 116 GPs consecutivos em que apenas 3 escuderias venceram GPs. A Mercedes 74, Red Bull 25 e Ferrari 15. A última vitória fora destas 3 escuderias foi o GP Austrália de 2013 com Kimi Raikkonen, com a Lotus.



Mercedes...



* Hamilton atingiu esta época a marca de 50 vitórias para a Mercedes



* 9ª época consecutiva com Hamilton a obter pelo menos 5 poles. Ayrton Senna e Michael Schumacher obtiveram 6 temporadas seguidas com esse registo.



* Foi o 227º GP de Lewis Hamilton na F1. 110 para a McLaren e 117 para a Mercedes



* Mercedes interrompeu na Áustria o registo de 44 GPs consecutivos a pontuar. Ficou como 6a maior sequência na história da F1.



* A Mercedes interrompeu na Áustria uma série de 22 pódios consecutivos, que fica como 4º melhor resultado de sempre, igualando o registo da Ferrari (2003-2005).



* Hamilton interrompeu na Áustria a série de 33 GPs consecutivo a pontuar, que fica como MAIOR SEQUÊNCIA da história da F1. A última vez que Hamilton não tinha antes marcado pontos ou terminar a corrida, tinha sido no GP da Malásia de 2016.



* Hamilton IGUALOU na França o RECORD de 33 GPs consecutivos a terminou corridas. Nick Heidfeld detinha anteriormente a solo o máximo absoluto.



* Hamilton tem pelo menos uma vitória em cada uma das suas 12 épocas de F1 * Há 53 GPs consecutivas que Hamilton não abandona por acidente. A última vez foi no GP de Espanha de 2016 quando Hamilton e Rosberg, companheiros de equipa se colocaram ambos fora de pista.



Ferrari...



* Em 2018, Raikkonen chegou em Monza aos 100 pódios na F1, tornando-se apenas no 5º piloto a conseguir o feito (depois de Schumacher, Prost, Vettel e Hamilton)



* Kimi Raikkonen tornou-se em Monza no novo detentor de maior diferença de tempo entre poles na F1. 15 anos, 2 meses e 4 dias entre o GP Europa de 2003 e o GP de Itália de 2018. Bateu a anterior marca que era de Rubens Barrichello, com 15 anos 1 mês e 20 dias entre o GP da bélgica de 1994 e o GP do Brasil de 2009.



* Raikkonen interrompeu série de 111 GPs consecutivos desde o seu último triunfo na F1. Foram no total 29 pódios desde a anterior vez que subiu ao lugar mais alto.



* Ferrari marca pódios em todas as temporadas desde 1981



Red Bull...



* A Red Bull não obtinha uma 1ª fila completa para um GP, desde os EUA em 2013, com Vettel e Webber * A pole de Ricciardo por 26 milésimas, evitou que Max Verstappen se tornasse o mais jovem piloto de sempre a obter uma pole position. Esta era a derradeira oportunidade e a melhor (pelas características da pista) para Verstappen alcançar o feito. No GP do Brasil já terá passado o tempo de idade de Sebastian Vettel que se mantém assim detentor do record.



Force India/Racing Point...



McLaren...



* Ao abandonar a corrida no México fica impossibilitado de ficar nos livros com o maior número de voltas em corrida na história da Fórmula 1. A menos que volte no futuro;), Michael Schumacher manterá o record.



* Fernando Alonso marcou o seu 312º fim de semana de F1. Na realidade o seu 310º GP. Iguala este ano as marcas de Jenson Button e Michael Schumacher. Deverá deixar a F1 com o 2º maior registo de sempre. Melhor só Rubens Barrichello (323).



* Alonso marca pontos no mundial desde 2003, ficará no seu abandono no final da temporada, a 1 ano de igualar a marca de 17 anos a pontuar, de Jenson Button (2000-2016)



* McLaren está sem vencer há 117 GPs (desde GP da Brasil de 2012 com Button). É o seu maior registo sem vitórias. O anterior datava das temporadas de 1993 a 1997.



* 117º GP sem a McLaren na pole position, a maior ausência desde 1994-1997



* 96 GPs consecutivos sem a McLaren no pódio



Williams...



* Williams não vence desde o GP de Espanha de 2012 (Maldonado), há 131 GPs.



Renault...



* Nico Hülkenburg aumentou o Record de 154 GPs sem nunca ter obtido um pódio. Record Absoluto.



Haas...



* Este ano, na Itália, a Haas marcou a sua 1ª Volta Mais Rápida de Corrida e, Singapura. Foi a 42ª escuderia diferente a obter 1 Volta Mais Rápida. Outras escuderias com apenas 1 Volta Mais Rápida de Corrida, a Gordini, Lancia, Lesovsky, Watson, Hesketh, Parnelli, Kojima, Ensign e Toro Rosso.



* A Haas obteve a sua 60ª corrida sem pódios. Mais, só a Marussia 73, ATS 89, Ensign 99, Osella 132 e a Minardi recordista absoluta com 340 GPs sem pódios.



Sauber...



Toro Rosso...



