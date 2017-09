Vettel faz Pole de Sonho na Noite de Singapura

16 Set, 2017, 17:14 / atualizado em 16 Set, 2017, 17:33 | Fórmula1





Sebastian Vettel não poderia ter desejado mais para a Qualificação. Conquistou a Pole Position para o GP de domingo, como viu o seu arqui-rival apenas fazer o 5º lugar na sessão, atrás dos Red Bull de Verstappen e Ricciardo e também do seu colega de equipa Kimi Raikkonen.



Foi a 49ª pole de carreira, 3ª da temporada e 4ª no circuito de Marina Bay, que o alemão carimba. A sessão representou um aparecimento no momento final da Ferrari que desde 6ª feira pareceu até perdida na descoberta dos compromissos necessários para ser rápida em Singapura.





Lynn Bo Bo



Desde 6ª feira foi a Red Bull que marcou sempre os cronos mais rápidos, nos Treinos Livres e até na sessão que determina a Grelha, Verstappen e Ricciardo estiveram no domínio das operações na Q1 e Q2.



E o duelo na volta final, quando Sebastian já tinha a pole provisória mas ameaçada por Max Verstappen, mais não era que o momento onde o detentor da pole mais jovem da história da F1 (Monza 2008 com a Toro Rosso) queria defender esse estatuto, frente ao piloto que o queria roubar.





Wallace Woon



Mas Vettel ainda melhorou o seu tempo, ao contrário do que Verstappen conseguiu. No fim, o alemão a ser 0,323s mais rápido do que o holandês., que bateu por sua vez o colega de equipa, Daniel Ricciardo. Ele colocou tudo o que o carro e ele mesmo tinha para tirar um majestoso 1.39.491. E assim ficou desenhado um quadro de partida que enche de optimismo o alemão e a Scuderia italiana para a corrida. Kimi Raikkonen foi o 4º da sessão a 578 milésimos de segundo.







A Red Bull deu sinal que poderia discutir as primeiras posições quase em igualdade de circunstâncias com a Ferrari e Mercedes desde a chegada a Marina Bay. O seu único problema era conseguir responder à "goela aberta" dos motores concorrentes no momento da verdade, a Q3. E só não chegou para Vettel, pois Raikkonen, Hamilton e Bottas ficaram atrás. O ritmo de corrida obtido na 6ª feira em treino nos turnos mais longos deixa a ideia que o momento pode ser decalcado para a corrida.





Lynn Bo Bo



A Mercedes pareceu na 6ª feira e mesmo no Sábado não tão atrás da Ferrari no compromisso para enfrentar Marina Bay no domingo. Mas a ordem de qualificação é o maior dos problemas que agora Hamilton enfrenta. Hamilton ficou a 0.635s de Vettel. E as dificuldades da Mercedes comprovam-se também por Bottas ter fechado apenas com 0,203s de vantagem para o Renault de Nico Hulkenberg, com os McLaren de Fernando Alonso e Stoffel Vandoorne em 8º e 9º na qualificação.



Com Vettel a largar na frente, Lewis Hamilton tem pela frente na grelha não só Kimi Raikkonen como ambos os Red Bull que como se tem visto este fim-de-semana, estão muito rápidos. Se a corrida terminasse nesta ordem de partida, Vettel voltaria para o comando do campeonato ganhando 15 pontos diretos a Hamilton.







A corrida de Singapura pode tornar-se apenas tática para limitar a perda de pontos do inglês, mas num circuito citadino e onde o Safety Car apareceu em todos os 9 GPs já disputados, há múltiplos factores que podem alterar e muitas vezes, a relação de forças. Até ver, mesmo o pódio vai ser difícil. O que Hamilton e a Mercedes precisam domingo é um GP com estratégia perfeita, limpa de erros e aproveitar cada oportunidade que aparecer.







Nota para a McLaren, a viver um momento esquizofrénico. Em em Singapura vive horas felizes. Um dia após anunciar o divórcio com a Honda e o futuro com a Renault, os mais desatentos poderão perguntar-se, porquê o divórcio se afinal o casamento parece tão eficaz. É a pista naturalmente. A McLaren mais confortável num traçado onde o motor não é puxado ao limite a que não consegue responder e onde a aerodinâmica parece estar próxima da perfeição.



Ambos fizeram Top5 na 1ª fase de qualificação. Vandoorne teve o fim-de-semana mais convincente da temporada de numa pista muito difícil em termos de concentração e onde nunca antes tinha pilotado. Alonso fechou apenas com 0.2 de vantagem.



Carlos Sainz, que esta semana viu confirmada a sua passagem para a Renault em 2018, completou o Top 10





Diego Azubel



QUALIFICAÇÃO PARA O GP DE SINGAPURA





1. Sebastian Vettel Ferrari 1:39.491 2. Max Verstappen Red Bull-Tag Heuer 1:39.814 3. Daniel Ricciardo Red Bull-Tag Heuer 1:39.840 4. Kimi Raikkonen Ferrari 1:40.069 5. Lewis Hamilton Mercedes GP 1:40.126 6. Valtteri Bottas Mercedes GP 1:40.810 7. Nico Hulkenberg Ranault 1:41.013 8. Fernando Alonso McLaren-Honda 1:41.179 9. Stoffel Vandoorne McLaren-Honda 1:41.398 10. Carlos Sainz Toro Rosso-Renault 1:42.056 Q2 11. Jolyon Palmer Renault 1:42.107 12. Sergio Perez Force India-Mercedes 1:42.246 13. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1:42.338 14. Esteban Ocon Force India-Mercedes 1:42.760 15. Romain Grosjean Haas-Ferrari 1:43.883 Q1 16. Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:43.756 17. Felipe Massa Williams-Mercedes 1:44.014 18. Lance Stroll Williams-Mercedes 1:44.728 19. Pascal Wehrlein Sauber-Ferrari 1:45.259 20. Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1:45.570

