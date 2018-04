Vettel faz pole em Baku

Jorge Alexandre Lopes Comentários 28 Abr, 2018, 15:50 / atualizado em 28 Abr, 2018, 15:53 | Fórmula1



Sebastian Vettel obteve a pole position para o GP do Azerbeijão, depois de confirmar outra vez o momento bom da Ferrari neste início de temporada. Vettel carimbou a pole numa primeira volta à pista em 1.41.498 deixando Lewis Hamilton a 342 milésimas.



Numa segunda saída para retificar e melhorar os conos iniciais, Hamilton não melhorou a sua marca e foi Kimi Raikkonen que chegou a ter à sua mercê a pole position para a corrida. Mas um erro já no final da volta, deixando fugir a traseira do carro, hipotecou a sua missão e o finalndês não vai além da 6ª posição em grelha, depois de ter largado da 1ª fila em todas as anteriores corridas deste ano.



É a 53ª pole position de carreira, 3ª de 2017 e é a primeira vez desde 2013 que Vettel obtém 3 poles consecutivas na F1.





VALDRIN XHEMAJ



Ao seu lado estará Lewis Hamilton que tentará surpreender Vettel na largada para obter controlo tático da corrida. O início menos famoso da Mercedes que levou para Baku algumas evoluções, é agora decisivo para estagnar o avanço da Scuderia na cavalgada pela conquista do campeonato.



Na 2ª fila estão Valtteri Bottas e Daniel Ricciardo. Dois pilotos que também eles terão ambições a discutir após a largada uma posição que lhes permita ter uma palavra a dizer pelo pódio.





VALDRIN XHEMAJ



Max Verstappen sai da 3ª fila com Kimi Raikkonen ao lado. O holandês começa a depender dos pontos e obriga-se a fiabilidade e alguma boa sorte. Em Baku a presença do SafetyCar é comum e Max quererá esperar o máximo que conseguir para atacar taticamente no momento exato. A Red Bull terá uma palavra a dizer na corrida.



Na 4ª fila estão os Force India de Ocon e Perez que têm em Baku a sua primeira oportunidade do ano para dizerem presente em termos competitivos. Saudades do ritmo imprimido por ambos em 2017.



No miolo da sessão ficaram pelo caminho os Williams de Stroll e Sirotkin que pela primeira vez este ano parecem em condições de discutir posições a meio do pelotão. é uma pista que o ano proporcionou a Stroll a sua melhor corrida na F1, discutindo até final o pódio. Também Fernando Alonso ficou pelo caminho, largando domingo da 6ª fila, na frente de LeClerc, Magnussen e Hualkenberg que embora passando à Q3 foi penalizado em 5 posições.







A 1ª fase de qualificação teve um momento arrepiante que por pouco não acabou num acidente terrível. Entre colegas de equipa da Toro Rosso. Brendon Hartley seguia em pista muito devagar, com um furo. O colega Pierre Gasly chegou rápido a 320 Kms/h numa esquerda em plena volta de qualificação e deparou-se com um carro a velocidade lenta ao meio da pista. A reação rápida de Gasly evitou-lhe um acidente que pareceu inevitável e terrível. Felizmente tudo acabou em bem.



(click na imagem para ver o incidente)







A sessão começou e acabou de imediato para o francês Romain Grosjean que viu o seu Haas ficar parado com problemas na caixa de velocidades. Sairá da cauda da grelha.



Quem também viu a caixa de velocidades do seu carro mudada, foi Nico Hulkenberg. O alemão tinha obtido a 7ª posição de grelha nos últimos 6 GPs, mas desta vez foi apenas 9º. Com a penalização arrancará apenas de 14º em Baku.