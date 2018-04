Vettel Pole em Shanghai

Comentários 14 Abr, 2018, 10:14 / atualizado em 14 Abr, 2018, 10:35 | Fórmula1





Sebastian Vettel marcou a sua 52ª pole de carreira em Shanghai. Uma sessão dominada praticamente na íntegra pela escuderia Ferrari em relação à rival Mercedes, conseguindo a equipa italiana colocar também na 1ª fila, o finlandês Kimi Raikkonen.

Esta foi a 75ª vez na história que a Ferrari obteve a primeira fila completa de uma grelha mas é a primeira vez que tal acontece em GPs consecutivos, desde 2006.

Trata-se também da 1ª pole da equipa italiana desde o 1º GP da China, em 2004, pela mão de Rubens Barrichello.



(clicar na imagem abaixo e assistir ao on-board da volta de Vettel para a pole)



DIEGO AZUBEL



A temperatura baixa neste sábado parece ter sido um fator decisivo que prejudicou a Mercedes, que não conseguiu obter a temperatura necessária para um eficaz funcionamento dos pneus. Porém, a diferença de meio segundo entre Vettel e os homens da Mercedes, deixa entender que a equipa que lidera os mundiais deste ano se prepara para quebrar a hegemonia da Mercedes num circuito que parecia feito à medida de Lewis Hamilton e da equipa alemã.



Até à derradeira saída para a pista era Raikkonen que detinha o crono mais rápido, preparado para conquistar a sua 1ª pole desde o GP do Mónaco do ano passado. Mas na última volta o alemão fez uma volta sólida culminada com um 3º setor da pista absolutamente soberbo para fechar na pole com vantagem de 87 milésimas de segundo sobre o companheiro.





EPA/FRANCK ROBICHON



A Mercedes não teve o desempenho esperado em toda a sessão. Na Q2 quando calçou o composto macio, Hamilton e Bottas conseguiram um ritmo mais competitivo com boas voltas (que lhes valeram o 1º e 2º lugares nessa fase de sessão). Veremos se a Mercedes pode tentar um milagre, mas pelo mostrado até ao momento, a Ferrari é a clara favorita para domingo.





EPA/DIEGO AZUBEL



Hamilton que tinha sido o pole position em Shanghai nos últimos 6 anos, ficou a mais de meio segundo de Vettel, tal como o companheiro de equipa Valtteri Bottas que uma vez mais em 2018 bateu em qualificação o campeão do mundo.



Lewis para a China aproveitará o máximo que lhe for possível, sendo que a Mercedes aposta que no Domingo com temperaturas mais elevadas, a eficácia de operação dos pneus nos seus carros lhes permita um ritmo mais próximo da Ferrari.





ROMAN PILIPEY



A Red Bull colocou Max Verstappen no 5º lugar de grelha a 0,701s da pole e com vantagem de 152 milésimas sobre o colega Daniel Ricciardo. Mas a equipa RedBull pode festejar depois de em tempo record ter substituido o turbo do RB14 do australiano que estoirou no último treino livre. Foi um contra-relógio dos mecânicos que valeu a pena para colocar Ricciardo em pista ainda no final da Q1, o que lhe permitiu fazer um tempo de passagem e chegar até à Q3 com o 6º tempo final da sessão.



(clicar na foto abaixo e ver o momento de Ricciardo sair para a pista)





Nico Hulkenberg, da Renault, foi o 76º na grelha (curioson que faz 7º lugar em qualificação pela 6ª corrida consecutiva). O alemão da Renault ficou na frente do Force India de Sergio Perez, do segundo Renault, para Carlos Sainz e do Haas de Romain Grosjean que fechou o Top 10.



Desta vez o outro Haas, de Kevin Magnussen, não passou à Q3 mas larga de 11º. Os McLaren de Alonso e Vandoorne saem da 7ª fila, precisamente igual ao obtido no Bahrain.



QUALIFICAÇÃO GP DA CHINA FORMULA 1