Vettel triunfa na Austrália aproveitando erro da Mercedes

Sebastian Vettel aproveitou a oportunidade de um Safety Car virtual para roubar a vitória a Lewis Hamilton no arranque da temporada de F1, em Melbourne. O piloto da Ferrari naquela que foi a sua 200ª corrida na F1, veio de 3º na largada para garantir num pitstop único durante período de Virtual Safety Car, a passagem para o comando da corrida, que nunca mais perdeu até final. Foi a 48ª vitória de Vettel na F1 e o seu 100º pódio. Vettel venceu pela 3ª vez na Austrália, igualando os triunfos de Jenson Button ali (só Schumacher venceu mais, 4).



Hamilton estava até aí no controle da corrida, até que o Haas de Romain Grosjean parou na margem da pista e a direção de prova ativou um safety-car virtual, que restringe o ritmo dos carros na pista. O campeão mundial já tinha realizado o seu pit stop, mas Vettel ainda o tinha que fazer.

Um pit stop feito sob o safety car virtual custa menos tempo do que um feito com os carros a alta velocidade e o ganho de tempo foi suficiente para Vettel.





A história não é porém tão simples. Parece que a Mercedes poderia bem ter protegido a vantagem de Hamilton. Todos pareceram surpreendidos quando Vettel saiu da boxe na frente de Hamilton que perguntou à boxe se teria feito algum erro.



A questão prende-se com o algoritmo dos computadores da Mercedes. Um eventual erro de algoritmo terá dado a indicação de velocidade delta necessária para que Hamilton rodasse no período de SafetyCar. E o erro de pouco menos de 2 segundos demonstrou-se fatal no resultado da corrida.





No que sobrou da corrida, Hamilton acompanhou de perto o Ferrari de Vettel, perdendo por momentos o contacto numa ligeira saída de pista na curva 9. Num traçado onde é difícil ultrapassar e com bom ritmo de Vettel, Hamilton voltou à carga para dentro do limite de ativação de DRS ainda com 5 voltas para o final, mas reclamou do superaquecimento e recuou novamente. Tirou o pé e conservou o 2º lugar.



Kimi Raikkonen terminou em 3º lugar a corrida, garantindo um duplo pódio ferrarista que dá à escuderia a liderança no mundial após o GP da Austrália.



A Haas saiu para a temporada como a 4ª escuderia mais rápida e competitiva do pelotão, nunca antes os carros americanos tinham saído para uma corrida na 3ª fila da grelha. E da ótima posição de grelha largaram para a corrida ainda melhor. Kevin Magnussen ganhou a 4ª posição a Verstappen na 1ª curva e e Romain Grosjean vinha no 6º lugar, até que chegaram os pit stops. E num ápice, do ´céu ao inferno. Um erro idêntico na operação de troca de pneus, hipotecou um resultado que se avizinhava histórico.







Um problema nas pistolas de colocação dos pneus e um sistema automático de luz que dá indicação para os pilotos sairem da boxe, neste caso sem o processo estar concluído, levou a que as rodas soltas no regresso à pista acabassem com as suas corridas. Além duma punição de 10 mil Euros pela FIA pelo ocorrido, a frustração da equipa é imensa pela ocorrência e perda de oportunidade de ouro num belíssimo resultado.



A Red Bull teve uma corrida consistente, mas frustrante. Verstappen era quem estava mais beem colocado para atacar os da frente. A equiupa optou por composto Supermacio, mais duro que a concorrencia. O objetivo era prolongar mais o primeiro turno para garantir passagem a um dos Ferrari. Mas na largada Mas perdeu na 1ª curva para Magnussen e ficou preso atrás do dinamarquês todo o tempo. O carro instável e sobrevirador em cada uma das curvas, levou mesmo a um pião do piloto holandês que desceu para 8º lugar.





Mas com o tempo o ritmo dos Red Bull foi estabilizando. Vindo de 8º, Daniel Ricciardo terminou em 4º lugar, batendo-se sempre com Kimi Raikkonen para o último lugar no pódio, marcando a Volta Mais Rápida de Corrida (1.25.945s). E Verstappen depois de um início errático atrás do Haas, voltou na 2ª metade de corrida a um ritmo rápido e consistente, terminando em 6º lugar atrás de Fernando Alonso.



A McLaren beneficiou também do Safety Car virtual. Ele estava em 10º lugar até esse momento mas prolongou ao máximo o seu pit stop, como fez Vettel e no r regresso à pista já vinha em 5º lugar. Que protegeu e bem até final no duelo com Verstappen. O espanhol desclarou no final que por fim, a McLaren pode discutir posições. Stoffel Vandoorne terminou em 9º lugar no outro McLaren.





A Renault teve uma corrida positiva, tirando também ela da situação de Safety Car Virtual. Nico Hulkenberg a terminar em 7º e Carlos Sainz em 10º, embora este com problemas extra. Um problema com o sistema de bombeamento da água para o piloto beber, levou-o a ficar mal disposto e a quase vomitar durante a corrida.



Valtteri Bottas que largou de 15º após despiste na qualificação e mudança de caixa de velocidades, recuperou apenas até ao 8º lugar final.



Além da dupla desistência da Haas, outras três equipas perderam um carro ao longo do primeiro GP. O estreante da Williams, Sergey Sirotkin, foi a primeira baixa da temporada com problemas de travões, Marcus Ericsson tteve problema hidráulico que travou direção assistida do Sauber e Pierre Gasly viu o motor Honda do seu Toro Rosso deixar de colaborar.



Williams e Force India tiveram corridas fracas em Melbourne, com a equipa rosa a terminar com ambos os pilotos em 11º e 12º lugar.





Classificação Final



1 Sebastian Vettel Ferrari 1:29'33.283

2 Lewis Hamilton Mercedes +5.036

3 Kimi Raikkonen Ferrari +6.309

4 Daniel Ricciardo Red Bull +7.069

5 Fernando Alonso McLaren +27.886

6 Max Verstappen Red Bull +28.945

7 Nico Hulkenberg Renault +32.671

8 Valtteri Bottas Mercedes +34.339

9 Stoffel Vandoorne McLaren +34.921

10 Carlos Sainz Jr. Renault +45.722

11 Sergio Perez Force India +46.817

12 Esteban Ocon Force India +1'00.278

13 Charles Leclerc Sauber +1'15.759

14 Lance Stroll Williams +1'18.288

15 Brendon Hartley Toro Rosso +1 volta



Abandonos:

Romain Grosjean Haas Roda mal Colocada em PitStop

Kevin Magnussen Haas Roda mal Colocada em PitStop

Pierre Gasly Toro Rosso Motor

Marcus Ericsson Sauber Direção Assistida / Hidráulico

Sergey Sirotkin Williams Travões



O próximo GP é no Bahrain, uma pista com características diferentes, mais larga e onde as ultrapassagens vão ser em muito maior número. Em Melbourne, foram 15 Ultrapassagens na corrida toda, 1 para a liderança e 3 com recurso a DRS.



Classificação no Mundial: Sebastian Vettel 25 pontos, Lewis Hamilton 18, Kimi Raikkonen 15, Daniel Ricciardo 12, Fernando Alonso 10, Max Verstappen 8,

Nico Hulkenberg 6, Valtteri Bottas 4, Stoffel Vandoorne 2, Carlos Sainz Jr. 1.

Nos construtores Ferrari 40 pontos, Mercedes 22, Red Bull Racing 20, McLaren F1 12, Renault F1 7.