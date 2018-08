Vettel vence em Spa e reduz diferença no Mundial para Hamilton.

Jorge Alexandre Lopes Comentários 26 Ago, 2018, 17:26 / atualizado em 26 Ago, 2018, 17:43 | Fórmula1





Sebastian Vettel obteve uma vitória justa e que carimbou a vantagem Ferrari no GP da Bélgica, onde a escuderia italiana não triunfava desde 2009. A vitória construída a partir de uma ultrapassagem logo na volta inicial ao pole e líder do mundial, Lewis Hamilton, permitiu a diferença entre ambos no comando do campeonato ser cortada para 17 pontos.











Foi a 52ª vitória de Vettel que assim se torna a solo o 3º piloto com mais vitórias de sempre na F1 atrás de Michael Schumacher (91) e Lewis Hamilton (67), deixando Alain Prost para trás com 51 vitórias.







Mas a história da corrida começou com um acidente aparatoso na largada. Nico Hulkenberg assumiu o erro na travagem tardia para o gancho inicial em La Source. Com isso bateu no McLaren de Fernando Alonso que voou literalmente por cima do Sauber de Charles Leclerc. Os três ficaram ali mesmo e o Safety Car foi chamado à pista.











O acidente volta a reforçar a eficácia do sistema "Halo" que pode não ser bonito mas cumpre a função para que foi desenvolvido. Leclerc pode ter ficado a dever hoje sair pelo seu pé do carro, pela presença do "Halo".







Em resultado do incidente na largada, Nico Hulkenberg que embateu contra o McLaren de Alonso, projetando-o no ar, recebe 10 posições de penalização na grelha do GP de Itália em Monza e perdeu 3 pontos na sua carta de piloto.







Mas este não foi o único incidente do gancho em La Source. O Red Bull de Daniel Ricciardo tocado por um dos carros no início da confusão criada por Hulkenberg, tocou por sua vez no Ferrari de Kimi Raikkonen, que furou logo ali. Ficou o destino traçado para ambos que se arrastaram para a boxe. Ricciardo sem asa traseira do Red Bull, Kimi com pneu furado. Atrasados ambos voltarm à pista, mas Ricciardo mesmo com 2 voltas de atraso. Ambos desistiram mais à frente na corrida.





Também Valtteri Bottas, largando do final da grelha por mudança de motor antes da corrida, foi apanhado na confusão, danificando a asa dianteira e precisando de a substituir.







Mais à frente dos incidentes que ali aconteceram no arranque, os primeiros desceram para o Eau Rouge e lançaram-se para o Raidillon onde Vettel ra´pido e saindo bem na traseira de Hamilton fez a ultrapassagem logo no início da longa reta Kemmel que segue para Les Combes.











Vettel foi para a frente da corrida para nunca mais a largar. Construiu primeiro uma vantagem de pouco mais de 3 segundos até ao momento dos pitstops.



O pit stop do líder não correu tão bem assim, ainda assim ele voltou na frente de Hamilton mas apenas com 2 segundos de diferença.







Hamilton passou logo a seguir por Verstappen que por momentos foi 2º colocado mas antes do seu pit stop final. Mas chegar a Vettel era em seco, impossível em Spa. O alemão começou desde logo a aumentar a diferença que chegou aos 10 segundos, também porque Hamilton e a Mercedes cientes que nada havia a fazer quiseram manter a gestão do 2º lugar e gerir a vantagem do campeonato. No final também Vettel levantou o pé e na linha de meta perto de 5 segundos foi a diferença entre ambos.



Verstappen fez corrida limpa, passando por ambos os Force India que começaram à sua frente para construir o 3º lugar final e subir ao pódio.







Vindo detrás, Valtteri Bottas foi ao 4º lugar, numa corrida que após o incidente inicial que o obrigou a asa nova, no recomeço após SafetyCar o levou eficazmente a usar a vantagem competitiva do carro para vir até à posição possível como objetivo.





Atrás os dois Force India de Ocon e Perez que largaram da 2ª fila de grelha. Rápidos em Spa, ao longo da corrida apenas cederam primeiro a Max Verstappen e mais tarde também a Valtteri Bottas, carros naturalmente mais rápidos que o seu. Mas ainda assim, considerando que a Force India perdeu os pontos relativos à primeira metade do campeonato mas a nova equipa fez desde já 18 pontos, passando a Williams e ficando a 1 ponto da Sauber. Se tivesse continuado com os pontos anteriores, hoje a Force India teria passado MCLaren e Haas para ser assumir o 5º lugar do campeonato. Em Monza a pista voltará a ser eficaz para a Force India por quanto, mais pontos virá a caminho.







CLASSIFICAÇÃO FINAL #GPBELGIcA DE F1





O mundial segue já no próximo fim-de-semana em Monza, Itália, onde Vettel e a Ferrari pretendem dar mais um salto para se reaproximarem de Hamilton e Mercedes. Até lá nos pilotos Hamilton tem 231 pontos, Vettel 214, Raikkonen 146, Bottas 144, Verstappen 120, Ricciardo118, Hulkenberg 52. Nos construtores a Mercedes lidera com 375 pontos, Ferrari 360, RedBull 238, Renault 82, Haas 76, McLaren 52, ToroRosso 30, Sauber 19, ForceIndia 18 e Williams 4.