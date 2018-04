Vettel vence no Bahrain, resistindo a pressão da Mercedes

Jorge Alexandre Lopes Comentários 08 Abr, 2018, 18:58 / atualizado em 08 Abr, 2018, 19:06 | Fórmula1



(em atualização)



Sebastian Vettel venceu o GP do Bahrain e aumentou a vantagem no comando do Mundial de F1. Desde 2012 que o alemão não triunfava nas duas primeiras corridas de uma temporada.





SRDJAN SUKI



Uma opção tática agressiva da Mercedes, forçou a Ferrari a escolher a opção de afinal não parar uma segunda vez e resistir até final num jogo de pneus colocado muito cedo. A Ferrari resolveu arriscar em perder tempo no final do que fazer o 2º pitstop e ser ela a atacar os Mercedes num sprint final. A experiência, o domínio emocional de Vettel deram-lhe uma vitória que é justa.



Vettel resistiu nas últimas voltas ao ataque do Mercedes de Valtteri Bottas. Com pneus mais novos colocados no único pitstop que os homens da frente realizaram, Bottas e Hamilton aproximaram-se de Vettel que no comando começou a ceder da vantagem obtida anteriormente. Os pneus estavam sem eficácia alguma nas últimas 10 voltas. Vettel teve muito mérito em resistir naquelas condições.



Bottas aproximou-se, tentou, mas não deu para concretizar a passagem e não foi assim além do 2º lugar.

Lewis Hamilton veio de 9º lugar na grelha (devido a mudança de caixa de velocidade trocada neste fim-de-semana). Uma subida na geral, normal e programada, muito embora a vitória dificilmente lhe caísse no colo. Hamilton nunca venceu uma corrida quando partiu de 6º lugar para trás e no Bahrain o vencedor surgiu sempre desde os primeiros quatro pilotos na grelha.



Numa corrida que ultrapassou as 80 ultrapassagens e que só nas primeiras 10 voltas teve 42 ultrapassagens, Hamilton passou por exemplo 3 carros num único movimento de corrida.



Antes teve um momento com Max Verstappen que o ultrapassou em pressão na primeira curva e empurrou –o ligeiramente. Condsiderado incidente de corrida, o certo é que Verstappen furou no incidente e logo depois abandonou com um problema de diferencial no carro.



Num ápice, a Red Bull ficou nas primeiras 2 voltas sem ambos os carros, já que Daniel Ricciardo com um problema eléctrico no carro perdeu todos os dispositivos do RB14.



Não é habitual esta falha de fiabilidade da Red Bull, que desde 2012 (ainda com Vettel e Webber) não perdia os dois carros numa corrida.



Foi um GP com momentos dramáticos, incluindo o atropelamento de um mecânico da Ferrari no momento do pitstop de Kimi Raikkonen. O finlandês recebeu luz verde para deixar a pitbox mas passou pelo mecânico que ainda retirava a roda traseira esquerda. Kimi com o incidente abandonou, a equipa foi multada (já tinha tido um problema num pitstop na 6ª feira durante os treinos livres). O mecânico foi transportado ao hospital para tratamento do que parece ter sido, no mínimo, perna partida.



Grande corrida para o jovem Pierre Gasly. Depois de largar de 5º na grelha, o piloto da ToroRosso terminou no 4º lugar (igual ao resultado de Carlos Sainz o ano passado para a equipa em Singapura). Um resultado maravilhoso para a Honda que equipa os ToroRosso.



Magnussen ficou de novo classificado em boa posição depois de uma sólida corrida do piloto da Haas. Hulkenberg e Alonso vieram a seguir.



Mas num dia em que se poderia dizer que a Honda ria da McLaren e de Alonso depois de ter sido tão criticada o ano passado e ter visto o seu contrato denunciado, a verdade é que a felicidade no Bahrain é repartida por todos.

Alonso passou para o 4º lugar do campeonato após o GP do Bahrain, atrás de Vettel, Hamilton e Bottas. E a McLaren é a 3ª classificada nos construtores, fruto dos zero pontos desta vez da Red Bull.

A fechar, registo para o 1º ponto da época para a Force India este ano, por conta de Esteban Ocon e para os 2 pontos, 9º lugar, do sueco Marcus Ericsson. O homem da Sauber não marcava pontos há 49 GPs consecutivos, desde o mundial de 2014.



Da Williams, não reza a história. A equipa que parece este ano começar mesmo o mundial na cauda pelotão.



Classificação Final





A classificação do Mundial de Fórmula 1 após o GP do Bahrain está assim organizada.

Nos pilotos, lidera Sebastian Vettel com 50 pontos. Atrás Lewis Hamilton 33, Valtteri Bottas 22, Fernando Alonso 16

e Kimi Raikkonen 15.

Nas escuderias Ferrari 65 pontos, Mercedes 55, McLaren 22, Red Bull 20 e Renault 15, são as 5 primeiras.

Na próxima semana temos já o GP da China