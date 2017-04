Jorge Alexandre Lopes 12 Abr, 2017, 18:51 / atualizado em 12 Abr, 2017, 18:54 | Fórmula1





Resumo vídeo oficial do #GPChina de F1 (click no link do vídeo para o ver na página oficial da Fórmula 1 no YouTube )







A Volta de abertura do GP com o on-board de Max Verstappen. O holandês ultrapassou 9 pilotos, largando do 16º lugar, passou na 1ª volta já em 7º.







Momento da ultrapassagem de Vettel a Ricciardo







Volta da Pole de Lewis Hamilton em Shanghai 2017. Novo Record da pista.