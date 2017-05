Campeão do Mundo cai perante Brasil

RTP 05 Mai, 2017, 00:01 | Futebol de praia

No primeiro duelo dos quartos de final do Mundial de futebol de praia, nas Bahamas, Portugal marcou primeiro e parecia ter asas para vencer, mas a eficácia seleção canarinha fez a diferença no final.



Ao perder por 4-3 frente ao Brasil, a Equipa das Quinas, detentora do título mundial, despede-se do Campeonato do Mundo FIFA Bahamas-2017.



Nas meias-finais, onde já se encontra o Taiti, a seleção brasileira irá defrontar o vencedor do encontro entre a Itália e Senegal.



Mário Narciso, treiador de Portugal refere que :"Caímos perante uma grande equipa, servida por extraordinários jogadores, do melhor que há no Mundo. Vi um grande espírito de sacrifício na nossa Seleção e muita humildade. Tudo o que fizeram em campo foi bom. Quase morreram em campo."



"Depois do jogo, dei-lhes os parabéns pela entrega e disse-lhes que a vida não acaba aqui. Temos de continnuar de cabeça erguida. Eles têm de estar orgulhosos por aquilo que fizeram. O que se segue? Uma Taça da Europa, o Campeonato da Europa, muitas competições pela frente".