Mário Narciso confiante em bom arranque no Mundial2017 de futebol de praia

O técnico, que diz sentir a equipa "bastante confiante" e num nível físico "muito bom", alertou ainda para a necessidade de "refrear um bocadinho as euforias, porque os jogadores andam desejosos de que a prova comece", apontou, em declarações ao sítio da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) na Internet.



A prova, que vai para a nona edição sob a alçada da FIFA, arranca hoje nas Baamas, mas Portugal só entrará em ação na sexta-feira, frente ao estreante Panamá, pelas 22:00 de Lisboa (17:00 em Nassau).



Quanto ao adversário, de quem Narciso já viu "muitos jogos", o selecionador destacou uma formação "muito forte fisicamente, que não para um minuto, defende bem e deixa sempre dois homens atrás", mas que "tecnicamente não é um portento".



"Tem um sistema de jogo pouco definido e pratica um futebol direto. Vai ser um jogo duro, mas estamos preparados para as dificuldades que vamos encontrar", acrescentou o técnico, que em 2015 conquistou, em Espinho, o primeiro título mundial da 'era FIFA' do futebol de praia.



O peso da defesa do título, comentou, pesa "sobretudo nos adversários", que vêm a formação das 'quinas' como "um alvo a abater" para as outras equipas, que têm no estatuto "um incentivo extra".



A seleção portuguesa, que se encontra nas Baamas desde 18 de abril para se adaptar ao clima e ao fuso horário diferente, volta a treinar duas vezes durante o dia de hoje, pelas 16:00 e 22:00 portuguesas.



Portugal defende o estatuto de campeão mundial integrado no Grupo C, com Panamá, Paraguai e Emirados Árabes Unidos, de onde precisa de ser primeiro ou segundo para avançar para os quartos de final, com a final marcada para 07 de maio.