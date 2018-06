Parlamento saúda Sporting de Braga pela conquista do Euro Winners Cup

Lusa Comentários 22 Jun, 2018, 13:19 | Futebol de praia





"A Assembleia da República saúda, em particular, os atletas participantes, mas, igualmente, o Sporting Clube de Braga pela aposta numa modalidade emergente em Portugal e pelas condições dadas aos atletas para alcançarem este resultado de grande prestígio", lê-se no voto aprovado, que foi apresentado pelo PSD.



O Sporting de Braga revalidou a 03 de junho o título do Euro Winners Cup, torneio de futebol de praia masculinos e femininos que decorreu no Estádio do Viveiro, na Praia da Nazaré.



A formação bracarense derrotou na final a equipa russa do BSC Kristal no desempate por pontapés de penálti (5-4), depois de um 3-3 no tempo regulamentar.



A equipa lusa ainda esteve a perder por 3-2, tendo um golo de Felipe Silva, a apenas 20 segundos do final, igualado a contenda e obrigado à decisão nos penáltis, a qual foi favorável aos portugueses.