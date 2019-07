Portugal bate Polónia no acesso ao Mundial de futebol de praia

Mário Aleixo - RTP Comentários 26 Jul, 2019, 08:02 / atualizado em 26 Jul, 2019, 08:02 | Futebol de praia

A formação das quinas conseguiu os primeiros três pontos no grupo e está mais próxima de se apurar diretamente para o Mundial, bastando para isso vencer os transalpinos.



Os golos lusos foram marcados por Coimbra (04 minutos), Rúben Brilhante (07), Léo Martins (10 e 24), Madjer (17), Von (19 e 21) e Jordan (23).



No outro jogo do agrupamento, a Bielorrússia venceu a Itália através de pontapés de penálti, após um empate a três golos no tempo regulamentar.



Portugal tinha sido derrotado pela Bielorrússia por 3-2, na primeira jornada, e vai disputar com a Itália, esta sexta-feira, a qualificação direta para o Mundial, para os dois primeiros de cada grupo. Os terceiros disputam a quinta vaga num “play-off”.



A fase final do Mundial realiza-se no Paraguai, entre 21 de novembro e 1 de dezembro e, além do país anfitrião, já garantiram a qualificação Nigéria, Senegal, Japão, Emirados Árabes Unidos, Omã, México, Estados Unidos, Brasil, Uruguai e Taiti.