Portugal está nos quartos do Mundial de praia

Mário Aleixo - RTP 03 Mai, 2017, 07:31 / atualizado em 03 Mai, 2017, 10:21 | Futebol de praia

Bruno Novo marcou, aos 23 segundos do tempo extra, o tento do triunfo dos campeões mundiais em título, que ficaram no segundo lugar do agrupamento, atrás do Paraguai, frente ao qual perderam por 5-3 na segunda jornada, depois de se terem estreado com uma goleada ao Panamá (7-0).



Nos quartos de final, Portugal vai defrontar o Brasil, vencedor do Grupo D e recordista de triunfos (13) na competição, num embate marcado para quinta feira, pelas 22h00 (em Lisboa).



Mário Narciso reconhece triunfo sofrido



O selecionador português Mário Narciso reconheceu que Portugal sofreu muito para chegar aos quartos de final do Mundial, mas garantiu que tem armas para se bater com o Brasil pelas “meias”.



"Foi uma vitória muito sofrida", afirmou o técnico luso, depois do triunfo por 2-1 sobre os Emirados Árabes Unidos, na terceira jornada do Grupo C, em Nassau, que permitiu a Portugal manter-se na corrida pela revalidação do título.



Mário Narciso recusa, porém, ter sido apanhado de surpresa, pois já conhecia o valor do adversário, que chegou à terceira ronda sem qualquer desaire, ao contrário de Portugal, que perdera por 5-3 com o Paraguai na segunda jornada.



"Já sabíamos que íamos sofrer, pois eles têm um conjunto forte, formado por oito jogadores que atuam com o Madjer no Dubai", frisou o selecionador luso.





Face à vitória do Paraguai sobre o Panamá, no primeiro encontro da ronda, Portugal ficou apenas no segundo posto do Grupo C, pelo que terá de enfrentar o Brasil, 13 vezes campeão do Mundo e vencedor do Grupo D, já nos quartos de final."Não era o adversário que queríamos, mas foi a equipa que nos calhou em sorte. Vamos ter de nos preparar", disse Mário Narciso.