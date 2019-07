Partilhar o artigo Portugal faz pleno no Grupo B de qualificação para o Mundial de futebol de praia Imprimir o artigo Portugal faz pleno no Grupo B de qualificação para o Mundial de futebol de praia Enviar por email o artigo Portugal faz pleno no Grupo B de qualificação para o Mundial de futebol de praia Aumentar a fonte do artigo Portugal faz pleno no Grupo B de qualificação para o Mundial de futebol de praia Diminuir a fonte do artigo Portugal faz pleno no Grupo B de qualificação para o Mundial de futebol de praia Ouvir o artigo Portugal faz pleno no Grupo B de qualificação para o Mundial de futebol de praia

Tópicos:

Lituânia, Paraguai, Angeletti,