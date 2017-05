Portugal perde com Paraguai "mais inspirado"

RTP 01 Mai, 2017, 10:46 / atualizado em 01 Mai, 2017, 10:46 | Futebol de praia

Portugal, que nunca esteve em vantagem, terminou o primeiro período empatado 1-1 e o segundo 2-2, sofrendo depois um parcial de 3-1.



Na estreia, na sexta-feira, Portugal goleou o Panamá por 7-0, e na terça-feira terá um decisivo jogo com os Emirados Árabes Unidos, que tinham batido o Paraguai, por 3-2, e que hoje enfrentam os panamianos. Os dois primeiros de cada grupo passam aos quartos de final.



O Selecionador português, Mário Narciso, explicou a derrota perante o Paraguai com a maior inspiração dos sul-americanos.



"Não esperávamos perder, embora soubéssemos o valor que tinha a equipa do Paraguai. Estiveram num dia com mais inspiração do que nós", justificou o técnico, citado no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



Com a derrota frente aos paraguaios, Portugal 'caiu' para o terceiro lugar do agrupamento, fora da zona que apura para os quartos de final, situação que o selecionador nacional desdramatizou.



"Preocupa-me o resultado, mas preocuparia muito mais se não tivéssemos criado situações de golos. Jogámos bem, criámos várias ocasiões, mas não as concretizámos. Vamos corrigir o que falhou e ganhar o próximo jogo", garantiu Mário Narciso.



Os Emirados Árabes Unidos, próximos adversários de Portugal, lideram o agrupamento, com quatro pontos, seguidos do Paraguai, com três, os mesmos que a seleção das 'quinas', enquanto Panamá segue em último, ainda sem pontos.



Quanto ao último compromisso da fase de grupos, marcado para terça-feira, Mário Narciso, disse que Portugal só tem uma alternativa, vencer os Emirados Árabes Unidos.



"Para já, só há uma certeza no nosso pensamento: temos que ganhar", sintetizou o técnico.



(com Lusa)