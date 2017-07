Portugal vence Itália para a Superfinal da Liga Europeia de Futebol de Praia

Lusa 09 Jul, 2017, 20:26 | Futebol de praia

Após duas vitórias nas duas primeiras jornadas, frente a França e à Suíça, por 10-5 e 7-6 após prolongamento, respetivamente, a Seleção lusa somou a terceiro triunfo consecutivo e terminou esta fase em primeiro lugar no Grupo 2, com oito pontos.



A equipa das 'quinas' entrou de forma muito intensa e colocou-se cedo em vantagem, com um golo de Coimbra nos instantes iniciais, não mais perdendo a iniciativa e o domínio da partida, na qual se revelou sempre muito superior ao adversário.



Os golos de Madjer, Alan, José Maria, por duas vezes, Ricardinho, Léo Martins e Coimbra, de novo, traduziram essa supremacia, perante uma Itália que foi replicando como podia, com golos de Gori, Ramacciotti, que 'bisou', Zurdo e Marinai.



No outro encontro do dia, a Suíça bateu a França por 5-4.



Portugal volta a entrar em ação em agosto, na Hungria, onde se disputa a segunda fase de apuramento para a Superfinal da Liga Europeia, tendo Bielorrússia, Polónia e Azerbaijão como adversários.



Com os oito pontos conquistados, a seleção lusa está em excelente posição para selar a qualificação, uma vez que o apuramento direto é alcançado com nove.