Seleção de futebol de praia joga tudo na Liga Europeia

Mário Aleixo - RTP 06 Jul, 2017, 09:52 / atualizado em 06 Jul, 2017, 09:52 | Futebol de praia

"Não me passa pela cabeça não estar presente na fase final, em Itália. Mas isto é futebol... De qualquer forma, assumo que vamos ter de lá estar", disse Mário Narciso na véspera de defrontar a França, na estreia na primeira liga de apuramento.



Portugal, que venceu a prova -- equivalente ao Campeonato da Europa -- em 2002, 2007, 2008, 2010 e 2015 -- vai defrontar a França, na sexta-feira, a Suíça, no sábado, e a Itália, no domingo, em jogos com início às 18h15 horas, na Nazaré.



"Aquelas que penso, na Nazaré, serem as mais fortes, à partida, serão a Itália e a Suíça. Em Siófok (na Hungria), a que me parece mais forte será a Bielorrússia, embora a Polónia também tenha uma equipa que está a fazer bons resultados", observou o treinador.



Mário Narciso antecipava já os confrontos da segunda liga de apuramento, que se vai disputar em Siófok, e na qual a equipa das quinas terá como adversários a Bielorrússia, a Polónia e a Grécia.



"Espero, a partir desta etapa, começar já a somar os pontos que necessitamos para estar presente na Superfinal, que é a nossa intenção", disse o técnico, apesar de notar que "neste momento, há sete, oito, nove seleções muito fortes".



O selecionador nacional lamentou as ausências de Jordan Santos e Bernardo Martins, que qualificou de "dois dos melhores jogadores do mundo", que estão a disputar uma prova na Rússia, e Bruno Novo, lesionado, o que abriu a porta a jogadores como João Gonçalves, que deverá fazer a estreia internacional.



Na fase de qualificação, estão representados 12 países da Divisão A europeia, tendo cada seleção de disputar duas das quatro ligas de apuramento -- no caso de Portugal, na Nazaré em Siófok -, qualificando-se para a Superfinal, em Itália, as oito equipas mais bem classificadas.