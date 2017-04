Seleção portuguesa de futebol de praia goleia França

Lusa 13 Abr, 2017, 17:29 | Futebol de praia

Em Quarteira, a formação lusa, campeã mundial em título, já vencia por 2-0 depois do primeiro período, graças a golos do capitão Madjer e José Maria, acrescentando mais três no segundo por Rui Coimbra, José Maria e Bruno Torres.



Os gauleses reduziram no segundo tempo por Bizo, antes da etapa complementar render mais dois tentos para Portugal, por Alan e Jordan, e um golo para Barbotti, fixando o 7-2 final.



Os pupilos de Mário Narciso encontram-se em estágio até sexta-feira, quando voltam a defrontar a França pelas 16:00, como preparação do Mundial2017, que vai decorrer de 27 de abril a 07 de maio.



Na fase de grupos, Portugal está integrado na ‘poule’ C e terá pela frente jogos com Panamá (28 de abril), Paraguai (30 de abril) e Emirados Árabes Unidos (2 de maio).