Seleção portuguesa de futebol de praia vence França por 5-3

23 Jun, 2018 | Futebol de praia

Depois de na sexta-feira ter vencido a Bielorrússia por 3-2, na primeira partida do grupo 1 da primeira etapa da competição, hoje, a equipa das `quinas` voltou a vencer com `hat trick` do capitão Madjer e com Leo Martins e Rui Coimbra a ampliar a vantagem.

A equipa comandada por Mário Narciso soma agora seis pontos, tendo de disputar duas das quatro ligas de apuramento do Europeu de futebol de praia rumo à qualificação para a Superfinal.

Apuram-se para a Superfinal as oito equipas mais bem classificadas.

Os comandados de Mário Narciso entram novamente em campo no domingo diante da seleção anfitriã, o Azerbaijão.