Seleção portuguesa de futebol de praia vence Polónia por 6-3

Lusa Comentários 13 Abr, 2018, 18:52 | Futebol de praia

No primeiro de dois jogos de preparação, a equipa orientada por Mário Narciso viu-se duas vezes em desvantagem ao longo da partida, mas conseguiu dar a volta e chegou e chegar à vantagem com tentos de Duarte Vivo, Bê Martins, Duarte Vivo, Léo Martins (bis) e Madjer.



"Foi um bom jogo, jogámos frente a uma equipa muito forte fisicamente. Não é uma equipa com um jogo muito elaborado, pois tem uma estratégia muito direta, algo que iremos apanhar com frequência. Os nossos jogadores fizeram uma boa exibição e bateram-se muito bem", disse no final o selecionador nacional.



Mário Narciso destacou ainda a "boa oportunidade" concedida a alguns jogadores.



"Obviamente que já os conhecia, mas é sempre importante vê-los neste contexto de seleção nacional. O Ricardo Ferraz estreou-se e apresentou a qualidade que nós lhe reconhecemos", comentou.