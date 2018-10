1º de Agosto bate Esperance de Tunis 1-0 nas meias-finais da `Champions` africana

Lusa Comentários 02 Out, 2018, 20:48 | Futebol Internacional

Num jogo disputado no Estádio 11 de Novembro, em Luanda, com muitas faltas, na maioria por parte da equipa tunisina, o 1.º de Agosto viu coroados os esforços feitos ao longo do encontro com o golo do suplente Buah, que tinha entrado cerca de dez minutos antes.



O jogo da segunda mão será disputado em Tunes, a 23 deste mês.



Na 'flash interview' feita à Televisão Pública de Angola (TPA) logo após o fim do jogo, o treinador dos 'agostinos', Zoran Maki, mostrou-se cauteloso e evitou euforias, salientando que não teme a equipa tunisina, mas sim "fatores estranhos" ao futebol, depois daquilo que considerou ser uma "péssima arbitragem" do juiz nigeriano.



"Fizemos um grande jogo e só não gostei da arbitragem, que foi péssima e prejudicou-nos imenso. Mas, mesmo jogando assim (contra más decisões da arbitragem), conseguimos jogar bem e ganhar. Ainda falta a 'segunda parte' da meia-final, daqui a três semanas, em Tunes", afirmou Zoran Maki.



O marcador do golo, Buah mostrou-se focado no jogo da segunda mão, mas salientou que marcar golos "é sempre uma alegria".



"Marcar golos é sempre uma alegria e nós, como jogadores, estando no banco ou no 'onze', temos de dar o nosso máximo, não importando se jogarmos um, dois ou três minutos. Vai ser difícil (em Tunes), mas quem chega à meia-final, quer ir sempre à final. Se nos deixarem chegar à final, vamos lá estar. Esta vitória é para todos nós, para a direção, para os jogadores e, especialmente, para os adeptos", sublinhou Buah.



O 1º de Agosto, tricampeão angolano, chegou pela primeira vez às meias-finais da Liga dos Campeões de África, depois de eliminar, nos quartos de final, o TP Mazembe, da RD Congo, que conquistou já cinco títulos continentais.



Na segunda mão, os 'militares' vão defrontar uma equipa que é também considerada um 'colosso' do futebol africano, que já venceu a prova em 1999 e 2011 e foi finalista vencido em 1999, 2000, 2010 e 2012.



A última vez que as duas equipas se defrontaram na prova foi em março e abril de 2013, na primeira eliminatória da Liga dos Campeões, com os tunisinos a vencerem as duas partidas, ambas por 1-0.



Mas a memória que persiste na equipa é a final da então Taça dos Vencedores das Taças, em 1998, em que o 1º de Agosto empatou a um golo em Luanda e perdeu em Tunes por 3-1.



Na outra meia-final, o Al Ahly, do Egito, recebe hoje o Entente Sportive de Sétif, da vizinha Argélia, com o jogo da segunda mão marcado para solo argelino, também a 23 deste mês.