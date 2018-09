1.º de Agosto conquista tricampeonato em Angola

Lusa Comentários 02 Set, 2018, 18:23 | Futebol Internacional

Na 30.ª e última jornada do Girabola, Jacques marcou o único golo da partida aos 15 minutos da primeira parte, levando o 1.º de Agosto aos 57 pontos, mais três do que o principal rival, o Petro de Luanda, que recebeu e empatou 1-1 com o Sagrada Esperança.



O 1.º de Agosto somou o seu 12.º título nacional, chegando ao tricampeonato pela segunda vez, depois das conquistas consecutivas entre 1979 e 1981.



Os 'polícias', como é conhecida a equipa do Petro de Luanda, ainda alimentaram a esperança de vencer o campeonato, naquela que seria a sua 13.ª conquista, com o golo de Toni, aos 55 minutos, mas Cachi repôs a igualdade sete minutos depois.



Com a consagração hoje do 1.º de Agosto, o sérvio Zoran Maki tornou-se no 26.º treinador a conquistar o título angolano, numa lista liderada pelo técnico português Bernardino Pedroto, que venceu a prova em cinco ocasiões, sempre ao serviço do Petro de Luanda.



Nos restantes jogos, e já com as contas de despromoção resolvidas desde a 29.ª jornada, o Recreativo do Libolo venceu em casa o Progresso do Sambizanga por 2-0, e conquistou o quarto lugar final. Idêntico resultado foi alcançado pelo Recreativo de Caála frente ao Desportivo da Huíla.



O já despromovido Domant FC do Bengo venceu em casa o Interclube, terceiro classificado, por 2-1.



A última jornada do Girabola começou na quarta-feira com o empate 2-2 entre Kabuscorp do Palanca e a Académica do Lobito, tendo prosseguido no dia seguinte com novo empate, mas 1-1, entre o Sporting de Cabinda e os Bravos do Maquis.



Domant FC do Bengo, 1.º de Maio de Benguela e o desistente JGM do Huambo foram as equipas despromovidas ao segundo escalão.







Resultados da 30.ª e última jornada:



- Quarta-feira, 29 ago:



Kabuscorp do Palanca - Académica do Lobito 2-2



- Quinta-feira, 30 ago:



Sporting de Cabinda - Bravos do Maquis 1-1



- Domingo, 02 set:



Recreativo do Libolo - Progresso do Sambizanga 2-0



Domant FC do Bengo - Interclube 2-1



Recreativo de Caála - Desportivo da Huíla 2-0



Petro de Luanda - Sagrada Esperança 1-1



1.º de Agosto - Cuando Cubango FC 1-0



Folga: 1.º de Maio de Benguela







Classificação final:



1. 1º de Agosto, 57 pontos (campeão)



2. Petro de Luanda, 54



3. Interclube, 42



4. Recreativo do Libolo, 40



5. Académica do Lobito, 38



6. Desportivo da Huíla, 36



7. Bravos do Maquis, 34



8. Sagrada Esperança, 34



9. Kabuscorp do Palanca, 32



10. Sporting de Cabinda, 32



11. Recreativo de Caála, 31



12. Progresso do Sambizanga, 30



13. Cuando Cubango FC, 28



14. Domant FC do Bengo, 25



15. 1.º de Maio de Benguela, 22



16. JGM do Huambo (desistência).