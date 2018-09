1.º de Agosto empata comTP Mazembe nos quartos de final da `Champions` africana

Lusa Comentários 15 Set, 2018, 20:23 | Futebol Internacional



O jogo, que quase lotou os 50 mil lugares do Estádio 11 de Novembro, em Luanda, foi disputado com intensidade, tendo ambas as equipas desperdiçado várias oportunidades para marcar, com os congoleses a assustarem na fase final do encontro, quando aumentaram a pressão e puseram à prova o guarda-redes Tony Cabaça.



A segunda mão disputa-se no próximo fim de semana, em Lubumbashi, capital do Alto Katanga, no sul da RD Congo, próximo da fronteira com a Zâmbia.



O 1.º de Agosto assegurou no início deste mês o terceiro título angolano consecutivo, depois de se ter qualificado para os ‘quartos’ da competição continental, graças ao segundo lugar no Grupo D, atrás dos tunisinos do Étoile do Sahel, enquanto o TP Mazembe venceu o Grupo B.