1º de Agosto empata no Libolo e deixa trio sozinho na frente do Girabola angolano

23 Abr, 2017

A partida, a contar para a 11.ª jornada do Girabola, colocava frente a frente os dois candidatos ao título e ficou marcada por um final de jogo eletrizante, com indefinição no marcador.



Entrou melhor em jogo a equipa da casa, treinada pelo português Carlos Vaz Pinto, com Kuagica a marcar logo aos cinco minutos do jogo para o Libolo, vantagem que se manteve inalterada durante quase uma hora.



Surgiria então a reviravolta dos 'militares' de Luanda, que marcaram aos 61 por Rambé e aos 72 por Vado. Ainda com a equipa do 1.º de Agosto a festejar, uma grande penalidade a favor dos da casa, convertida por Fabrício, aos 76 minutos, restabeleceu a igualdade.



Os da casa ainda reclamaram uma nova grande penalidade, que ficou por assinalar, aos 90+2 minutos, depois de um jogador do 1.º de Agosto ter ostensivamente 'cortado' a bola com o braço em cima da linha de golo.



Com este empate, o 1.º de Agosto perdeu a liderança, conquistada na ronda anterior, enquanto o Recreativo do Libolo fica a oito pontos do primeiro lugar, quando ainda tem três jogos em atraso.



Na frente do Girabola estão agora três equipas, que venceram as partidas desta jornada.



É que na abertura da jornada, na sexta-feira, o Kabuscorp do Palanca jogou no estádio dos Coqueiros, em Luanda, com o ASA, derrotando os 'aviadores' por 2-1, enquanto no sábado valeu um golo solitário do defesa Wilson para carimbar a vitória (1-0) do Petro, outro dos candidatos ao título, na receção ao Desportivo da Huíla.



Além do Kabuscorp e do Petro, juntou-se hoje à liderança do Girabola, com 25 pontos, o Sagrada Esperança, que foi a Benguela vencer o 1.º de Maio local por 4-2.



Destaque nesta jornada também para o Interclube, do treinador português Paulo Torres, que somou nova vitória. Desta vez recebeu e bateu por 2-0, no sábado, em casa, em Luanda, o Recreativo da Caála.



No campo oposto está o cada vez mais aflito Santa Rita de Cássia, orientado pelo luso Sérgio Traguil, que somou nova derrota (0-1), em casa, frente ao Bravos do Maquis, e segue no último posto do Girabola de 2017.