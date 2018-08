1.º de Agosto reassume comando do Girabola e está a duas jornadas do `tri`

Lusa Comentários 05 Ago, 2018, 21:47 | Futebol Internacional

Ainda com dois jogos em atraso, o 1.º de Agosto chegou aos 49 pontos, mais dois que o principal rival, o Petro de Luanda, que adiou para 11 de agosto o jogo em que receberá nesta jornada o Desportivo da Huíla.



Com a vitória, o 1.º de Agosto afastou, de vez, também a esperança do Interclube em chegar ao título, mantendo-se esta equipa na terceira posição, a sete pontos do líder e a quatro do Petro de Luanda.



Nos restantes jogos de sábado, a Académica do Lobito reforçou o quarto lugar, com 37 pontos, ao vencer, em casa, os Bravos do Maquis por 3-1, que mantêm os 30 pontos, tantos quantos o Progresso de Sambizanga, que foi a Cabinda bater o Sporting local por 2-1, e garantiu definitivamente a permanência no primeiro escalão do futebol angolano.



Hoje, o Kabuscorp do Palanca afundou ainda mais o 1.º de Maio de Benguela na classificação, ao vencer por 4-2, enquanto o Domant FC do Bengo e o Recreativo de Caála empataram a zero.



Segunda-feira, o Recreativo do Libolo recebe o Sagrada Esperança.



As duas últimas jornadas do 'Girabola' serão disputadas apenas a 23 deste mês e a 02 de setembro.



Entretanto, e referente à 27.º jornada do 'Girabola', o Sporting de Cabinda não compareceu quinta-feira no terreno do Cuando Cubango FC, depois de os jogadores denunciarem a existência de sete meses de salários em atraso, mas cumpriram jogaram sábado contra o Progresso de Sambizanga.



Se o Sporting de Cabinda repetir a falta de comparência em uma das três últimas jornadas do campeonato, os regulamentos oficiais preveem a descida automática de divisão, onde já se encontra o JGM do Huambo, que desistiu da prova.



A falta de comparência é punida com derrota e multa em moeda nacional correspondente entre 500 a 1.500 dólares, mas caso ocorra num dos três últimos jogos do campeonato o clube é desclassificado e baixa de divisão.



O 1.º de Agosto cumpre os dois jogos em atraso a 08 deste mês, contra o Recreativo de Caála, e dia 12, contra o Domant FC do Bengo.







Resultados



- Sábado, 04 ago:



Sporting de Cabinda - Progresso de Sambizanga, 1-2



Académica do Lobito - Bravos do Maquis, 3-1



1.º de Agosto - Grupo Desportivo Interclube, 2-0



- Domingo, 05 ago:



Domant FC do Bengo - Recreativo de Caála, 0-0



Kabuscorp do Palanca - 1.º de Maio de Benguela, 4-2



- Segunda-feira, 06 ago:



Recreativo do Libolo - Sagrada Esperança



- sábado, 11 ago (sábado)



Petro de Luanda - Desportivo da Huíla



Folga: Cuando Cubango, face à desistência do JGM do Huambo.







Classificação após a 28.ª jornada:



1. 1º de Agosto, 49 (menos dois jogos)



2. Petro de Luanda, 47 (menos um jogo)



3. Interclube, 42



4. Académica do Lobito, 37



5. Recreativo do Libolo, 34 (menos um jogo)



6. Sagrada Esperança, 33 (menos um jogo)



7. Desportivo da Huíla, 33 (menos um jogo)



8. Sporting de Cabinda, 31



9. Bravos do Maquis, 30



10. Progresso do Sambizanga, 30



11. Kabuscorp do Palanca, 31



12. Recreativo de Caála, 24 (menos um jogo)



13. Cuando Cubango FC, 25



14. Domant FC do Bengo, 22 (menos um jogo)



15. 1.º de Maio de Benguela, 19



16. JGM do Huambo (desistência).