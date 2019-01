1.º de Agosto regressa às vitórias e isola-se no segundo lugar no Girabola

Lusa Comentários 28 Jan, 2019, 09:33 | Futebol Internacional

A vitória dos 'tricampeões' surge após dois empates consecutivos - Sagrada Esperança da Lunda Norte (3-3) e FC Bravos do Maquis do Moxico (0-0) - e fruto do único golo apontado por Mabululo, aos 54 minutos.



Quem também regressou domingo às vitórias, mas após sete jogos sem vencer, foi o Atlético Sport Aviação (ASA), que venceu em casa por 3-1 o Sporting de Cabinda, com as duas equipas a juntarem-se à Académica do Lobito (menos um jogo) no 11.º lugar, com 14 pontos.



Rosário, aos cinco minutos, deu vantagem aos 'aviadores', mas, aos 14', Kuka empatou, resultado com que se chegou ao intervalo. Na segunda parte, o ASA voltou a adiantar-se por Modeste, aos 65 minutos, tendo Gogoró, aos 76, fechado o resultado.



A classificação do "Girabola" é liderada pelo Desportivo da Huíla, que venceu sábado o Recreativo da Caála por 2-0 e chegou aos 28 pontos, seguido pelo 1.º de Agosto, com 27.



As duas equipas têm um jogo em atraso, ambas contra o Petro e Luanda, que ocupa o quarto posto, com 24 pontos, um atrás do surpreendente Kabuscorp do Palanca.



Resultados da 14.ª jornada:



Sexta-feira (25 jan)



Progresso do Sambizanga - Recreativo do Libolo, 1-0



Sábado (26 jan)



Académica do Lobito - Petro de Luanda, 1-2



Santa Rita de Cássia do Uíge - Saurimo FC, 1-0



Desportivo da Huíla - Recreativo da Caála, 2-0



Interclube de Luanda - Sagrada Esperança, 1-0



Kabuscorp do Palanca - Bravos do Maquis, 0-0



Domingo (27 jan)



ASA - Sporting de Cabinda, 3-1



1.º de Agosto - Cuando Cubango FC, 1-0



Classificação após a 14.ª jornada



1. Desportivo da Huíla, 28 (menos um jogo)



2. 1.º de Agosto, 27 pontos (menos um jogo)



3. Kabuscorp do Palanca, 25



4. Petro de Luanda, 24 (menos dois jogos)



5. Progresso do Sambizanga, 21



6. Bravos do Maquis, 19



7. Santa Rita do Uíge, 17 (menos um jogo)



8. Recreativo de Caála, 16



. Interclube de Luanda, 16



10. Sagrada Esperança, 15 (menos um jogo)



11. Académica do Lobito, 14 (menos um jogo)



. Sporting de Cabinda, 14



. Atlético Sport Aviação (ASA) 14



14 Saurimo FC, 12



15. Recreativo do Libolo, 11 (menos um jogo)



16. Cuando Cubango FC, 10