1860 Munique de Vítor Pereira em risco de insolvência e nova descida de divisão

Lusa 01 Jun, 2017, 16:39 | Futebol Internacional

O antigo campeão do futebol germânico pode mesmo ser relegado para a quarta ou quinta divisões caso falhe o pagamento da licença de participação junto da federação.



Segundo a direção, o investidor jordano Hasan Ismaik, um dos maiores milionários do Médio Oriente, tem feito exigências, mesmo antes do 'play-off' que ditou a descida de divisão, que ameaçam o futuro do clube.



"Antes dos jogos que ditaram a saída, Ismaik já tinha questionado o seu compromisso financeiro, independentemente do resultado, com uma série de exigências que o clube não pode cumprir por motivos legais e organizacionais", revelaram, em comunicado, os vice-presidentes Heinz Schmidt e Hans Sitzberger.



O Munique 1860 foi campeão em 1966 e venceu a Taça da Alemanha em 1942 e 1964.