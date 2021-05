1.º de Agosto de Paulo Duarte empata e perde possibilidade de liderar Girabola

Zeca, do Williet de Benguela, abriu o placard aos 59 minutos, mas Bito, aos 67 minutos, em empatou para os ‘agostinos’, que se mantêm na segunda posição a um ponto do líder Sagrada Esperança.



O Desportivo da Huíla recebeu e venceu, no Lubango, o Cuando-Cubango FC por 3-0 com golos de Nandinho, aos 24 minutos, Emanuel, aos 41 minutos, e de Milton, aos 68 minutos.



Com esta vitória, o Desportivo da Huíla subiu um degrau na tabela classificativa do Girabola 2020/21, ocupando agora a sexta posição com 26 pontos.



Já no estádio 4 de Janeiro, província angolana do Uíje, o Santa Rita de Cássia empatou a 1-1 diante do Progresso do Sambizanga. Daniel, aos 04 minutos, marcou para os ‘católicos’, enquanto Juliano, aos 73 minutos, rubricou o golo dos ‘sambilas’.



Das Faa, do Interclube, Mabululu, do 1.º de Agosto, e Tiago Azulão e Picas, ambos do Petro de Luanda, são os melhores marcadores do campeonato com sete golos cada.



Jogos da 18.ª jornada:



- Sábado, 08 mai:



Interclube - Recreativo da Caála, 2-1.



Sagrada Esperança - Ferrovia do Huambo, 1-0.



Bravos do Maquis - Sporting de Cabinda, 1-0.



Baixa de Kassange - Petro de Luanda, 1-2.



Recreativo do Libolo - Académica do Lobito, 1-2.



- Domingo, 09 mai:



Desportivo da Huíla - Cuando-Cubango FC, 3-0.



Santa Rita de Cássia - Progresso do Sambizanga, 1-1.



Williet de Beguela - 1º de Agosto, 1-1.



Classificação:



1. Sagrada Esperança, 41 pontos.



2. 1.º de Agosto, 40.



3. Bravos do Maquis, 38.



4. Petro de Luanda, 36.



5. Interclube, 32.



6. Desportivo da Huíla, 26.



7. Recreativo da Caála, 25.



8. Progresso do Sambizanga, 22.



9. Académica do Lobito, 21.



10. Williet de Benguela, 21.



11. Recreativo do Libolo, 20.



12. Cuando-Cubango FC, 19.



13. Sporting de Cabinda, 17.



14. Baixa de Kassange, 15.



15. Santa Rita de Cássia, 14.



16. Ferrovia do Huambo, 06.