1.º de Agosto de Paulo Duarte empata, mas mantém comando do `Girabola`

A equipa benguelense abriu o marcador aos nove minutos, com um golo de Buguis e, 10 minutos depois, o defesa ‘agostino’ Jó Vidal fez um autogolo, para a alegria do Williet.



Pelo 1.º de Agosto, tetracampeão angolano em título, o avançado Ziny garantiu o empate com um ‘bis’, aos 43 e 57 minutos, com o clube a somar agora 33 pontos na liderança do 'Girabola' 2020/21.



Com este resultado, o Williet de Benguela subiu um degrau na tabela, para a 12ª posição, com 15 pontos.



A prova, que já fez disputar a 15.ª e última jornada da primeira volta, regista agora a realização de jogos em atraso.



Das Faa, do Interclube, comandado pelo português Ivo Campos, e Mabululu, do 1.º de Agosto, são os melhores marcadores da prova, com sete golos cada.



Classificação:



1.1.º de Agosto, 33 pontos.



2.Bravos do Maquis, 31.



3.Sagrada Esperança, 29.



4.Petro de Luanda, 28.



5.Interclube, 25.



6.Recreativo da Caála, 21.



7.Ferrovia do Huambo, 19.



8.Cuando-Cubango FC, 17.



9.Académica do Lobito, 17.



10.Progresso do Sambizanga, 16.



11.Desportivo da Huíla, 15.



12.Williet de Benguela, 15.



13.Baixa de Cassange, 14.



14.Sporting de Cabinda, 14.



15.Recreativo do Libolo, 13.



16.Santa Rita de Cássia, 12.