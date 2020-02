1.º de Agosto empata mas mantém liderança do `Girabola` angolano

O 1.º de Agosto, tetracampeão angolano de futebol, conservou hoje a liderança do campeonato, com 41 pontos, após empatar a 1-1 diante do Ferrovia do Huambo, num dos jogos de abertura da 19.ª jornada.