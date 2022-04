1.º de Agosto perde diante do Desportivo da Huila

Nandinho, aos 29 minutos, e Cagodó, aos 45, marcaram os golos, enquanto Benarfa, aos 54, reduziu a desvantagem.



Com esta derrota, o 1.º de Agosto atrasa-se na luta ao título, e mantém-se na terceira posição, com 44 pontos.



Já o Desportivo da Lunda Sul derrotou o Kabuscorp do Palanca por 1-0, após golo de Liliano, aos 12 minutos, e mantém-se na 13.ª posição, com 25 pontos.



Depu, do Sagrada Esperança, lidera a lista dos melhores marcadores, com 19 golos, seguido por Tiago Azulão, do Petro de Luanda, com 16.