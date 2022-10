1.º de Agosto perde e está à beira de falhar apuramento para `Champions` africana

Os angolanos do 1.º de Agosto perderam hoje 3-1, em Luanda, diante do Simba Sports Club, da Tanzânia, em jogo da primeira ronda, e estão à beira de falhar o apuramento para a Liga dos Campeões africana de futebol.