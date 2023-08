1.º de Agosto vence a abrir a "Champions" africana

Em jogo disputado na província angolana da Huila, o golo foi apontado por Dago, aos 70 minutos, após assistência de Hossi.O jogo da segunda mão vai ser disputado no próximo domingo, em território congolês.Para a mesma competição, o bicampeão angolano, Petro de Luanda, treinado pelo português Alexandre Santos, está isento da primeira fase, devendo entrar em cena entre setembro e outubro, diante do vencedor do confronto entre o Songo de Moçambique e o Mambas do Eswatini.Para a segunda maior competição do continente africano, a nível de clubes, a Taça da Confederação Africana, a Académica do Lobito venceu o La Passe FC, das Ilhas Seychelles por 2-1.Tubarão, aos cinco minutos, inaugurou o marcador, enquanto Monmae, minutos depois restabeleceu a igualdade, e Jepson, aos 12, marcou o golo da vitória.O jogo da segunda mão disputa-se dentro de uma semana, nas Ilhas Seychelles.Para a mesma competição, o Sagrada Esperança, isento da primeira eliminatória, vai defrontar o Belle Lumiere, das Ilhas Comores, na segunda eliminatória de acesso à fase de grupos.