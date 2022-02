1.º de Agosto vence Interclube e está a sete pontos da liderança do Girabola

Macaya, aos 85 minutos, e Jó Vidal, aos 90+3, marcaram os golos, que desfez o empate registado ao intervalo.



O Girabola é liderado pelo Petro de Luanda, orientado pelo treinador português Alexandre Santos, com 48 pontos, e que joga apenas em 16 de março, devido à participação na Liga dos Clubes Campeões Africanos.



Na mesma condição está o Sagrada Esperança, segundo classificado, com 44 pontos, e que joga em 06 de abril, com o 1.º de Agosto fecha o pódio, com 41.



Hoje, o Wiliete de Benguela venceu na receção ao Sporting de Cabinda por 1-0, após golo de Jusy, aos 68 minutos, e ascendeu à sexta posição, com 26 pontos.



O Desportivo da Huila venceu a Académica do Lobito por 2-1, com golos de Tchutchu, aos 35 minutos, e Fredy, aos 63. Dilson, aos 59, reduziu a desvantagem.



O Recreativo da Caála goleou na receção ao Cuando Cubango FC por 4-0, após um ‘hat-trick’ de Deco, aos nove, 26 e 76 minutos, e golo de Malamba, aos 45.



O treinador Carlos Alberto Cardeau estreou-se com goleada no comando do Cuando Cubango FC, após substituir João Pintar da Silva.



Depu, do Sagrada Esperança, lidera a lista dos marcadores, com 19 golos, seguido por Tiago Azulão, com 13, e Jiresse, do 1.º de Agosto, com oito.