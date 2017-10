A caminhada de Portugal para chegar ao Mundial 2018

Inês Geraldo - RTP 10 Out, 2017, 22:29 | Futebol Internacional

Depois dos resquícios da festa da conquista do Euro 2016, Portugal começou a caminhada rumo à Rússia com um amigável frente a Gibraltar, no Estádio do Bessa. Sem grande surpresa, a equipa portuguesa goleou por 5-0, com golos de Nani (por duas vezes), Pepe, João Cancelo e Bernardo Silva.



Cinco dias depois, a turma de Fernando Santos iniciou a fase de apuramento para o Mundial 2018, em Basileia, contra a equipa da casa. Sem Cristiano Ronaldo, que debelava lesão sofrida na final do Europeu, Portugal perdeu por 2-0 com a Suíça, numa partida em que sentiu a falta do capitão português. Embolo e Mehmedi marcaram os golos do triunfo helvético, contra uma equipa portuguesa que nunca conseguiu chegar com perigo à baliza de Yann Sommer.



A partir dessa altura, a equipa portuguesa, já com Cristiano Ronaldo disputou 24 pontos. Pontos que acabaria por conquistar com oito vitórias consecutivas, acompanhadas de outros oito triunfos da Suíça.

Ronaldo/André Silva: parceria de golos

A 7 de outubro, Portugal voltou a entrar em campo, em Aveiro. O adversário foi a Andorra que não permitiu qualquer surpresa. Imposição de uma goleada por 6-0, com o primeiro póquer de Cristiano Ronaldo ao serviço da seleção. João Cancelo e André Silva fecharam as contas dos golos.



Em Tórshavn, capital das Ilhas Faroé, nem o piso sintético impediu André Silva de brilhar. O agora jogador do AC Milan marcou três dos seis golos da vitória lusa, que ainda contaram com golos de CR7, João Moutinho e João Cancelo.



A batalha de Budapeste e sintético traiçoeiro

Na Luz, a consagração

A fechar o ano (brilhante) de 2016, Portugal recebeu e goleou a Letónia no Algarve. Cristiano Ronaldo bisou e foi acompanhado na lista de marcadores por William Carvalho (que marcou o primeiro golo pela Seleção) e Bruno Alves.Nos primeiros dois jogos de qualificação em 2017, a equipa de Fernando Santos arrecadou mais seis pontos com dois triunfos por 3-0. Primeiro, no Estádio da Luz, frente à Hungria e depois em Riga, na Letónia, com quatro golos de Cristiano Ronaldo e mais dois de André Silva.Já depois da participação na Taça das Confederações onde Portugal alcançou o terceiro lugar, a seleção das quinas voltou a vencer com uma goleada. No Estádio do Bessa, Cristiano Ronaldo abriu a contagem com um pontapé acrobático, em noite depara o capitão português. William Carvalho e Nélson Oliveira completaram a noite de golos.Após o desaire com a Suíça, a equipa portuguesa foi conseguindo triunfo atrás de triunfo, muito com a ajuda de dois jogadores. Cristiano Ronaldo (14 golos) e André Silva (seis golos) foram os grandes abonos goleadores da equipa das quinas, com o capitão português a espreitar a liderança da lista de melhores marcadores da fase de qualificação europeia.A 3 de setembro Portugal enfrentou um dos mais duros testes durante a fase de qualificação. Em Budapeste, a equipa de Fernando Santos jogou contra uma equipa magiar que mostrou grande agressividade em campo e à meia hora de jogo já jogava com menos um. Priskin acabou expulso, após agressão a Pepe.Num campo difícil para jogar e com a equipa adversária a jogar fechada na sua própria área, foi só na segunda parte que Cristiano Ronaldo cruzou e encontrou André Silva que encostou para o único golo da partida.Seguiu-se depois um encontro difícil no sintético de Andorra, com Fernando Santos a pensar na final frente à Suíça. Ronaldo começou no banco e foi precisa a entrada do capitão português para desbloquear o resultado, que ao intervalo se cifrava numa igualdade a zero.Com sentido de oportunidade, Cristiano Ronaldo aproveitou um corte defeituoso de defesa andorrenho (depois de cruzamento de Ricardo Quaresma) e encontrou o fundo das redes pela primeira vez, para gáudio dos muitos portugueses que se encontravam no Estádio.A equipa das quinas ficou mais confortável quando André Silva fez o 2-0 final.A 10 de Outubro, Portugal deu o passo decisivo para chegar ao Mundial. Depois de oito triunfos, a equipa das quinas recebeu a Suíça no Estádio da Luz, tendo em mente em mente apenas um resultado: a vitória.Só os três pontos podiam garantir o apuramento direto e Portugal correspondeu. Apesar de um início de jogo em que os helvéticos controlaram a posse de bola, um autogolo de Dourou perto do intervalo colocou os lusos à frente do Grupo B.Com 45 minutos ainda por jogar, a Suíça quis chegar ao empate mas mostrou-se uma equipa nervosa em campo. Assim, Portugal jogou entre si e capitalizou a vantagem que trouxe da primeira parte. Perfeita jogada de entendimento entre João Moutinho e Bernardo Silva, que encontrou André Silva. O jogador do Milan marcou o segundo e último golo da fase de qualificação.Até ao fim do jogo, a equipa de Fernando Santos controlou a ansiedade do adversário e conseguiu o apuramento direto para a Rússia. Com este triunfo, Portugal qualifica-se para o quinto Mundial consecutivo. Trinta e dois golos depois, espera-se pela equipa lusa em terras russas.