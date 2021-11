Abel Ferreira campeão da América do Sul pela segunda vez consecutiva

Festa brasileira no Uruguai. O Flamengo entrou a dominar e foi surpreendido pelo golo do Palmeiras num lance em profundidade com Mayke a cruzar para o golo de Raphael Veiga. O conhecido David Luiz escorregou neste lance e o "verdão" fez a festa em Montevideu. Abel Ferreira já sonhava com a segunda Libertadores consecutiva.





"Gabigol" teve na cabeça uma boa chance de igualar mas a bola saiu ligeiramente ao lado. O Flamengo continuou dominador na partida, o Palmeiras mais cauteloso em termos defensivos. Mesmo assim, num lance rápido do ataque do Palmeiras, a jogada ia terminando com um autogolo do "Mengão", foi por pouco.





O jogo desenrolava-se por alguma falta de qualidade, muita luta, mas sem deslumbrar os adeptos.