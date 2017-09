Abel Ferreira elogia Basaksehir mas quer vencer

Lusa 27 Set, 2017, 14:14 | Futebol Internacional

Os minhotos triunfaram na Alemanha na primeira jornada, diante do Hoffenheim (2-1) e lideram o grupo, enquanto o Basaksehir empatou em casa com os búlgaros do Ludogorets (0-0).

"Vai ser uma tarefa difícil para nós, é uma equipa que criou muitos problemas ao Sevilha no `play-off` da Liga dos Campeões - em casa ficou 2-2 (depois da derrota por 2-1 na primeira mão) e aos 90 minutos teve uma bola no poste. Muitas vezes, a diferença entre o sucesso e o insucesso é a bola bater no poste e entrar ou não", considerou.

Abel Ferreira lembrou ainda que o Basaksehir foi vice-campeão da Turquia na época passada e destacou a qualidade e experiência de jogadores como Visca, Clichy e Adebayor.

Contudo, frisou que o objetivo dos minhotos é passar esta fase de grupos.

"Queremos fazer 10 pontos o mais rápido possível e vamos jogar para vencer, sabendo das dificuldades e qualidade do adversário. Sabemos o que temos que fazer e estamos preparados para mais esta batalha que vai requerer o melhor de cada um de nós", anteviu.

Com a moral em alta, o Sporting de Braga "está confiante, mas realista e sabe que o jogo só termina quando o árbitro apita".

"Temos sofrido golos primeiro em 50 por cento dos jogos, mas prefiro valorizar o espírito da equipa, que, perante a adversidade, luta até ao último segundo pela vitória", afirmou.

Abel Ferreira quer uma equipa "agressiva nos duelos individuais, vertical quando o jogo o pedir e a saber viver com as vicissitudes do resultado".

Por seu lado, Paulinho considerou que o Basaksehir tem poucos pontos fracos e discordou da ideia de o Sporting de Braga ter mais experiência em competições europeias.

"A equipa deles está recheada de jogadores internacionais, têm muitos jogos nas competições europeias. Se houver vantagem, até é para eles. Mas, vão ser 11 contra 11, cada equipa tem as suas qualidades. Com bola, vamos tentar impor o nosso futebol e, sem ela, vamos ter que trabalhar muito e sacrificarmo-nos pela equipa, mas é para isso que aqui estamos", afirmou.

Proveniente do Gil Vicente, o avançado afirmou-se na equipa depois das saídas de Rui Fonte e Stojiljkovic e é o melhor marcador dos `arsenalistas`.

"O facto de ter vindo da II Liga nunca me intimidou, nem me fez sentir inferior a alguém. Tudo o que colhemos é fruto do nosso trabalho e eu trabalhei para ser opção para jogar, alguém em que o treinador confiasse. Ainda não ganhei nada, porque isso conquista-se trabalhando diariamente", disse.

Paulinho afirmou ainda que, mais do que um sonho, chegar à seleção nacional é um objetivo.

"Sonho é para qualquer jogador português. Estando num clube como o Braga, a jogar e a marcar, que é importante, claro que é um objetivo chegar lá. Trata-se de uma seleção que é campeã europeia, tem jogadores fantásticos, o melhor do mundo, mas claro que é um objetivo e é para isso que estou a trabalhar", afirmou.

Sporting de Braga, primeiro classificado do Grupo C, com três pontos, e Basaksehir, segundo, com um, defrontam-se na quinta-feira, às 20:05, no estádio Municipal de Braga, nu jogo que será arbitrado por Matej Jug, da Eslovénia.