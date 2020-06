Abelardo Fernández é o terceiro treinador despedido pelo Espanyol esta época

“O clube tomou esta decisão devido ao rendimento desportivo da equipa e com clara vontade de salvar a presença do conjunto na Liga”, refere o comunicado do Espanyol, emblema que a sete jornadas do final é 20.º e último classificado da primeira divisão espanhola.



A equipa está a oito pontos do Eibar, o primeiro acima da linha de descida, no 17.º lugar, enquanto em 18.º está o Maiorca e em 19.º o Leganés.



Abelardo, que enquanto jogador se notabilizou sobretudo no FC Barcelona, pelo qual foi campeão e venceu a Taça das Taças e a Supertaça europeia, tinha assumido o comando técnico do Espanyol no início do ano.



O técnico, de 50 anos, entrou à 19.ª jornada, substituindo Pablo Machín, que também já tinha sido alternativa, a partir da nona ronda, a David Gallego, o treinador que tinha iniciado a época, proveniente da equipa B.



Segundo a imprensa espanhola, a equipa será comandada nas jornadas em falta por Francisco Rufete, antigo jogador e que até agora era diretor desportivo.