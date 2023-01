AC Milan afastado da Taça de Itália pelo Torino

Depois de um primeiro tempo equilibrado, o técnico dos "rossoneri", Stefano Pioli, lançou Leão aos 67, e, apenas três minutos depois, a formação milanesa ficou em vantagem numérica, após a expulsão (por acumulação de amarelos) do costa-marfinense Koffi Djidji, mas o "nulo" persistiu até ao final do tempo regulamentar.No prolongamento, e apesar do ascendente do AC Milan, foi o Torino quem chegou à vantagem, aos 114, por intermédio do médio francês Michel Adopo, que colocou o Torino nos "quartos" da taça transalpina, onde vai defrontar o vencedor do jogo entre a Sampdoria e a Fiorentina, que se disputa esta quinta-feira.