AC Milan anuncia contratação de Lucas Biglia, capitão da Lazio

16 Jul, 2017 | Futebol Internacional

O médio defensivo chega aos 'rossoneri' depois de quatro temporadas na formação romana, à qual chegou proveniente dos belgas do Anderlecht. Antes, na Argentina, jogou no Argentino Juniors e no Independiente.



De acordo com a comunicação social italiana, Biglia terá custado cerca de 20 milhões de euros e assinado um vínculo válido até junho de 2020.



Biglia é o 10.º reforço da formação comandada por Vincenzo Montella, depois das contratações de André Silva, Mateo Musacchio, Kessié, Ricardo Rodríguez, Borini, Çalhanoglu, Andrea Conti, Antonio Donnarumma e Bonucci.