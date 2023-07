AC Milan anuncia contratação do neerlandês Tijjani Reijnders ao AZ Alkmaar

O AC Milan anunciou hoje a contratação do futebolista neerlandês Tijjani Reijnders, do AZ Alkmaar, que chegou a ser apontado como alvo do Sporting, e que assinou contrato até 30 de junho de 2028 com os "rossoneri".

Reijnders, que envergará a camisola com o número 14 do AC Milan, passou pela camadas jovens do FC Twente até 2015, altura em que regressou à sua cidade natal para assinar pelo Zwolle.



Na época seguinte, ingressou no AZ Alkmaar, tendo jogado na equipa ‘B’ durante dois anos, até se estrear pela equipa principal, somando até hoje 105 jogos no campeonato neerlandês, nove golos e 11 assistências.



No passado dia 29 de maio, foi pela primeira vez convocado para a seleção dos Países Baixos, com vista à participação na ‘final four’ da Liga das Nações, que foi conquistada pela Espanha.



Apesar de os clubes não terem revelado os valores envolvidos no negócio, a imprensa italiana refere que o AC Milan, em que alinha o internacional português Rafael Leão, vai pagar 19 milhões de euros fixos ao emblema de Alkmaar.