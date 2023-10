AC Milan cede liderança ao Inter

Em San Siro, Rafael Leão esteve a tempo inteiro no primeiro desaire caseiro do AC Milan esta temporada, numa partida decidida por um golo de Locatteli, aos 63 minutos.



Nessa altura, o emblema de Milão já atuava com menos uma unidade, por expulsão do alemão Thiaw, que viu o vermelho direto perto do final da primeira parte, aos 40.



O Inter Milão, rival esta época do Benfica na Liga dos Campeões, agradeceu a ajuda da Juventus e vai terminar a ronda no topo da Serie A com 22 pontos, mais um que o eterno rival AC Milan.



No sábado, no primeiro duelo do fim de semana entre Milão e Turim, o Inter foi ao campo do Torino vencer por 3-0.



Por seu lado, a Juventus é terceira classificada, com 20 pontos, mas ainda pode ser alcançado pela Fiorentina, que fecha na segunda-feira a jornada com a receção ao Empoli, penúltimo.