AC Milan com triunfo `magro` mas suficiente para continuar a sonhar com o título

Em San Siro, um golo solitário do avançado francês Pierre Kalulu, aos 19 minutos, deu o triunfo ao AC Milan sobre o atual 13.º classificado da Serie A, num encontro em que o internacional português Rafael Leão foi titular na formação da casa (foi substituído aos 83).



O histórico emblema de Milão, que não vence uma Serie A há mais de uma década, passou a ter cinco pontos de vantagem sobre o vizinho e eterno rival Inter, embora os atuais campeões italianos tenham menos dois jogos disputados.



Nesta ronda, o Inter joga domingo no campo do Torino, 11.º posicionado.